Меховые туфли и принт "собачий зуб" в коллекции Nina Ricci​​​​​​​ сезона осень-зима 2021-2022

Коллекция получилась яркой и довольно необычной для знаменитого Модного дома.

Коллекция Nina Ricci прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 порадует любителей классических принтов и элегантных шляп.

Цвет и принты

Коллекция Nina Ricci​​​​​​​ прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 / East News

Цвета довольно яркие: синий, розовый, зеленый, салатовый, которые гармонично сочетаются с серым и бежевым.

Коллекция Nina Ricci​​​​​​​ прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 / East News

Принты - сильное место коллекции. Акцент сделан на принт "собачий зуб", особенно эффектно он смотрится в качестве узора на колготках.

Фактуры и ткани

Коллекция Nina Ricci​​​​​​​ прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 / East News

Тут трикотаж, шерсть и органза сочетаются с технологичной тканью, из которой сшиты блузы-ветровки и брюки-чехлы. В коллекции много меховых деталей.

Фасоны и силуэты

Коллекция Nina Ricci​​​​​​​ прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 / East News

Фасоны довольно разнообразны. Есть длинные прямые брюки, приталенные жакеты, а есть мешковатые пальто и куртки и сарафаны А-образного силуэта.

Аксессуары и детали

Коллекция Nina Ricci​​​​​​​ прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 / East News

Обратите внимание на элегантные меховые туфли. Довольно много брендов долгие годы пытались сделать меховую обувь, которая будет одновременно и пушистой, и элегантной и завоюет сердца покупателей, но только у Nina Ricci это наконец получилось на отлично.

Коллекция Nina Ricci​​​​​​​ прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 / East News

В качестве ожерелья предлагается носить флакон знаменитого аромата L'Air du Temps.

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