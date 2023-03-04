Собаки-роботы и настоящий метеорит: бренд Coperni удивил презентацией коллекции осень-зима 2023-2024

В конце 2022 года французский бренд Coperni шокировал мир перформансом на Парижской неделе моды, когда просто на подиуме распылили на обнаженное тело Беллы Хадид специальный белый спрей, который в соприкосновении с кожей превратился в белое платье. Презентуя коллекцию осень-зима 2023-2024 дизайнеры Себастьян Мейер и Арно Вайян решили опять удивить и устроили технологическое шоу.

Показ бренда Coperni осень-зима 2023-2024 / Фото: Getty Images

В этот раз шоу Coperni дополнили металлические псы-роботы Boston Dynamics, которые взаимодействовали на подиуме с моделями. Основной посыл показа - показать будущее, в котором мирно сосуществуют люди и роботы. Вдохновила дизайнеров в этот раз басня поэта Жана де Лафонтана "Волк и ягненок", но они переосмыслили ее конец (где волк съедает ягненка) и главных героев - в истории показанной на подиуме нет трагического конца.

Не обошлось на показе и без звезд. В этот раз в шоу приняли участие Nepo Baby - Лила Мосс и Дева Кассель.

Показ бренда Coperni осень-зима 2023-2024 / Фото: Getty Images

Показ бренда Coperni осень-зима 2023-2024 / Фото: Getty Images

Также коллекция пронизана футуристическими мотивами и очень интересными деталями.

Показ бренда Coperni осень-зима 2023-2024 / Фото: Getty Images

Показ бренда Coperni осень-зима 2023-2024 / Фото: Getty Images

Показ бренда Coperni осень-зима 2023-2024 / Фото: Getty Images

А одной из фишек коллекции в этот раз стала сумка сделанная из настоящего метеорита, который упал на Землю 55 тысяч лет назад, а нашли его в 1968 году на юге Франции. Сумочку вырезали из метеорита в 2023.

Показ бренда Coperni осень-зима 2023-2024 / Фото: Getty Images

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