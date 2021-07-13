Микрошорты и пуховики в коллекции Tom Ford сезона осень-зима 2021-2022 

Коллекция бренда Tom Ford была представлена в виде фотосессии.
Коллекция Tom Ford прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 получилась дерзкой и сексуальной.
Цвет и принты
Очень много полностью черных нарядов или черных образов с ярким акцентом. Но есть и цветные вещи, например, очень эффектно смотрятся наряды в горчично-желтой гамме.
Фактуры и ткани
Подбор тканей очень изысканный: кожа и кружево, шерсть и кашемир, велюр, атлас и деним.
Фасоны и силуэты
Хит коллекции - микрошорты, которые предлагается носить с объемными пуховиками. Есть мини-платья, полупрозрачные блузы с пышными плечами, уютные свитеры и эффектные блейзеры. Все выглядит очень секси.
Аксессуары и детали
Стоит обратить внимание на крупные серьги, представленные в коллекции, которые отлично дополняют образы.
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