Микрошорты и пуховики в коллекции Tom Ford сезона осень-зима 2021-2022

Микрошорты и пуховики в коллекции Tom Ford сезона осень-зима 2021-2022

Коллекция бренда Tom Ford была представлена в виде фотосессии.

Коллекция Tom Ford прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 получилась дерзкой и сексуальной.

Цвет и принты

Коллекция Tom Ford прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 / East News

Очень много полностью черных нарядов или черных образов с ярким акцентом. Но есть и цветные вещи, например, очень эффектно смотрятся наряды в горчично-желтой гамме.

Фактуры и ткани

Коллекция Tom Ford прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 / East News

Подбор тканей очень изысканный: кожа и кружево, шерсть и кашемир, велюр, атлас и деним.

Фасоны и силуэты

Коллекция Tom Ford прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 / East News

Хит коллекции - микрошорты, которые предлагается носить с объемными пуховиками. Есть мини-платья, полупрозрачные блузы с пышными плечами, уютные свитеры и эффектные блейзеры. Все выглядит очень секси.

Аксессуары и детали

Коллекция Tom Ford прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 / East News

Стоит обратить внимание на крупные серьги, представленные в коллекции, которые отлично дополняют образы.

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