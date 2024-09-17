Милитари эстетика, платья с пайетками и сумки-хобо: Burberry представил коллекцию весна-лето 2025

В Лондоне в рамках Недели моды состоялся показ коллекции прет-а-порте бренда Burberry весна-лето 2025. Креативный директор марки Дэниел Ли, который возглавил этот пост в сентябре 2022 года, в этот раз решил отказаться от слишком явных экспериментов и коллекция под его руководством получилась спокойной, лаконичной и повседневной.

Дизайнер, конечно же, использовал главные визитные карточки бренда, которые напоминают о его милитари-прошлом - клетку и тренчи, однако предлагает также парки с меховыми воротниками и кропнутые тренчи с короткими рукавами. Также в коллекции можно увидеть платья в стилистике тренчей и пальто. Курки Ли замиксовал с гламурными платьями расшитыми пайетками, представил множество костюмов, анораки, длинные юбки, изделия из кожи и денима.

Что касается аксессуаров, то в новом сезоне бренд предлагает много вариантов мюль, босоножек, удобной обуви на низком ходу. Сумки на подиуме представили в трендовых стилях: хобо, ведра и размеров макси.

Показ коллекции весна-лето 2025 бренда Burberry / Фото: Associated Press

Показ коллекции весна-лето 2025 бренда Burberry / Фото: Associated Press

Показ коллекции весна-лето 2025 бренда Burberry / Фото: Associated Press

Показ коллекции весна-лето 2025 бренда Burberry / Фото: Associated Press

Показ коллекции весна-лето 2025 бренда Burberry / Фото: Associated Press

Показ коллекции весна-лето 2025 бренда Burberry / Фото: Associated Press

Показ коллекции весна-лето 2025 бренда Burberry / Фото: Associated Press

Показ коллекции весна-лето 2025 бренда Burberry / Фото: Associated Press

Показ коллекции весна-лето 2025 бренда Burberry / Фото: Associated Press

Показ коллекции весна-лето 2025 бренда Burberry / Фото: Associated Press

Показ коллекции весна-лето 2025 бренда Burberry / Фото: Associated Press

Показ коллекции весна-лето 2025 бренда Burberry / Фото: Associated Press

Показ коллекции весна-лето 2025 бренда Burberry / Фото: Associated Press

Показ коллекции весна-лето 2025 бренда Burberry / Фото: Associated Press

Показ коллекции весна-лето 2025 бренда Burberry / Фото: Associated Press

Показ коллекции весна-лето 2025 бренда Burberry / Фото: Associated Press

Показ коллекции весна-лето 2025 бренда Burberry / Фото: Associated Press

Показ коллекции весна-лето 2025 бренда Burberry / Фото: Associated Press

Показ коллекции весна-лето 2025 бренда Burberry / Фото: Associated Press

Показ коллекции весна-лето 2025 бренда Burberry / Фото: Associated Press

Показ коллекции весна-лето 2025 бренда Burberry / Фото: Associated Press

Показ коллекции весна-лето 2025 бренда Burberry / Фото: Associated Press

Показ коллекции весна-лето 2025 бренда Burberry / Фото: Associated Press

Показ коллекции весна-лето 2025 бренда Burberry / Фото: Associated Press

Показ коллекции весна-лето 2025 бренда Burberry / Фото: Associated Press

Показ коллекции весна-лето 2025 бренда Burberry / Фото: Associated Press

Показ коллекции весна-лето 2025 бренда Burberry / Фото: Associated Press

Показ коллекции весна-лето 2025 бренда Burberry / Фото: Associated Press

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