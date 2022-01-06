Мини-юбки и кроп-топы в коллекции Max Mara сезона весна-лето 2022

Мини-юбки и кроп-топы в коллекции Max Mara сезона весна-лето 2022

Модный дом показал практичную и лаконичную коллекцию.

Коллекция Max Mara прет-а-порте сезона весна-лето 2022 выглядит очень минималистичной и элегантной.

Цвет и принты

Коллекция Max Mara прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / East News

Цветовая гамма ограничивается несколькими цветами: черный, белый, голубой, бежевый и ярко-оранжевый.

Коллекция Max Mara прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / East News

Из принтов есть только полоска, но и она встречается всего в нескольких образах.

Фактуры и ткани

Коллекция Max Mara прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / East News

Очень много денима, есть трикотаж, много блестящей кожи, которая красиво сочетается с матовыми тканями. Очень эффектно смотрятся ткани с перьями.

Фасоны и силуэты

Коллекция Max Mara прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / East News

Основу коллекции составляют мини-юбки и кроп-топы, есть также короткие платья свободного силуэта, простые пальто и жакеты-рубашки.

Аксессуары и детали

Коллекция Max Mara прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / East News

Стоит обратить внимание на сандалии на толстой подошве и большие сумки простых форм.

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