Много бежевого, трикотажа и рубашек: Max Mara презентовали коллекцию весна-лето 2025

В Милане стартовала неделя моды и среди тех, кто презентовал публике коллекцию был бренд Max Mara. В прошлом сезоне они продемонстрировали лаконичную коллекцию с большим количеством темных цветов, которая стала довольно востребованной, бренд решил повторить успех и пойти тем же путем.

На подиуме в коллекции весна-лето 2025 было много монохромных нарядов и носибельных цветов. Яркого в коллекции не было, а цветовая гамма включала: черный, синий, белый, кремовый и бежевый оттенки. Также важное место в коллекции занял коричневый оттенок.

Что касается нарядов, то в Max Mara показывают, что шорты-трусы продолжат быть трендом, но к ним добавляются еще боди и бюстгальтеры. Также в летнем сезоне в тренде будет офискор: жакеты, рубашки, блейзеры, водолазки, брюки и прямые платья.

Коллекция Max Mara весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Max Mara весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Max Mara весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Max Mara весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Max Mara весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Max Mara весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Max Mara весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

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