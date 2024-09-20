Много блеска, цветочных принтов и эстетики 90-х: Emporio Armani презентовал коллекцию весна-лето 2025

Новая коллекция Emporio Armani включала как мужскую одежду, так и женскую. В ней чувствовалась эстетика нарядов 90-х годов.

На подиуме можно было увидеть брючные костюмы-двойки с галстуками и вязаные топы, застегнутые на крючки, юбки-баллоны, платья, верх которых напоминал костюмные жилеты, множество вариаций брюк, укороченные жилеты с V-образным вырезом и футболки поло на пуговицах.

Также Armani предлагает много вариантов нарядов с легких полупрозрачных тканей, а также изделия с вышивкой, цветочные принты и блеск.

Из аксессуаров: круглые солнцезащитные очки, замшевые сумки, платки на голову и кепки, широкие браслеты и крупные серьги, а среди обуви стоит обратить внимание на сапоги на низкой подошве с завязках, балетки с ремешками и мокасины.

Коллекция Emporio Armani весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Emporio Armani весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Emporio Armani весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Emporio Armani весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Emporio Armani весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Emporio Armani весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Emporio Armani весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Emporio Armani весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Emporio Armani весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Emporio Armani весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Emporio Armani весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Emporio Armani весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Emporio Armani весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Emporio Armani весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Emporio Armani весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Emporio Armani весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Emporio Armani весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Emporio Armani весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Emporio Armani весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Emporio Armani весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Emporio Armani весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Emporio Armani весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Emporio Armani весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Emporio Armani весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Emporio Armani весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Emporio Armani весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Emporio Armani весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Emporio Armani весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Emporio Armani весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Emporio Armani весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Emporio Armani весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

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