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Много блеска и цветов: бренд Elie Saab презентовал гламурную коллекцию весна-лето 2023

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
326
Время на прочтение
1 мин
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Много блеска и цветов: бренд Elie Saab презентовал гламурную коллекцию весна-лето 2023

Показ коллекции Elie Saab весна-лето 2023 / Фото: Associated Press

Коллекция получилась нежной, легкой и, безусловно, роскошной.

В рамках Недели высокой моды в Париже бренд роскошный вечерних и свадебных нарядов Elie Saab презентовал коллекцию весна-лето 2023. Традиционно каждое платье в коллекции было с великолепной вышивкой, аппликациями и с всевозможными украшениями.

В качестве декора дизайнер и его команда использовали кристаллы, пайетки, бисер, жемчуг и перья. Многие наряды были расшиты цветами, которые символизировали весну, красоту, нежность и величественность.

А вот что касается цветовой палитры, то бренд предлагает наряды в пастельных и бежевых оттенках.

Показ коллекции Elie Saab весна-лето 2023 / © Associated Press
Показ коллекции Elie Saab весна-лето 2023 / Фото: Associated Press
Показ коллекции Elie Saab весна-лето 2023 / © Associated Press
Показ коллекции Elie Saab весна-лето 2023 / Фото: Associated Press
Показ коллекции Elie Saab весна-лето 2023 / © Associated Press
Показ коллекции Elie Saab весна-лето 2023 / Фото: Associated Press
Показ коллекции Elie Saab весна-лето 2023 / © Associated Press
Показ коллекции Elie Saab весна-лето 2023 / Фото: Associated Press
Показ коллекции Elie Saab весна-лето 2023 / © Associated Press
Показ коллекции Elie Saab весна-лето 2023 / Фото: Associated Press
Показ коллекции Elie Saab весна-лето 2023 / © Associated Press
Показ коллекции Elie Saab весна-лето 2023 / Фото: Associated Press
Показ коллекции Elie Saab весна-лето 2023 / © Associated Press
Показ коллекции Elie Saab весна-лето 2023 / Фото: Associated Press
Показ коллекции Elie Saab весна-лето 2023 / © Associated Press
Показ коллекции Elie Saab весна-лето 2023 / Фото: Associated Press
Показ коллекции Elie Saab весна-лето 2023 / © Associated Press
Показ коллекции Elie Saab весна-лето 2023 / Фото: Associated Press
Показ коллекции Elie Saab весна-лето 2023 / © Associated Press
Показ коллекции Elie Saab весна-лето 2023 / Фото: Associated Press
Показ коллекции Elie Saab весна-лето 2023 / © Associated Press
Показ коллекции Elie Saab весна-лето 2023 / Фото: Associated Press
Показ коллекции Elie Saab весна-лето 2023 / © Associated Press
Показ коллекции Elie Saab весна-лето 2023 / Фото: Associated Press
Показ коллекции Elie Saab весна-лето 2023 / © Associated Press
Показ коллекции Elie Saab весна-лето 2023 / Фото: Associated Press
Показ коллекции Elie Saab весна-лето 2023 / © Associated Press
Показ коллекции Elie Saab весна-лето 2023 / Фото: Associated Press
Показ коллекции Elie Saab весна-лето 2023 / © Associated Press
Показ коллекции Elie Saab весна-лето 2023 / Фото: Associated Press

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Дата публикации
Просмотры
326
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