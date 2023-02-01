Много блеска и цветов: бренд Elie Saab презентовал гламурную коллекцию весна-лето 2023
Коллекция получилась нежной, легкой и, безусловно, роскошной.
В рамках Недели высокой моды в Париже бренд роскошный вечерних и свадебных нарядов Elie Saab презентовал коллекцию весна-лето 2023. Традиционно каждое платье в коллекции было с великолепной вышивкой, аппликациями и с всевозможными украшениями.
В качестве декора дизайнер и его команда использовали кристаллы, пайетки, бисер, жемчуг и перья. Многие наряды были расшиты цветами, которые символизировали весну, красоту, нежность и величественность.
А вот что касается цветовой палитры, то бренд предлагает наряды в пастельных и бежевых оттенках.