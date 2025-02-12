Много блеска и оригинальных тканей: бренд Christian Siriano презентовал коллекцию осень-зима 2025

Коллекцию не назвать носибельной, но некоторые из этих изделий мы однозначно увидим на светских мероприятиях в этом году.

В нью-Йорке в рамках Недели моды состоялся показ новой коллекции бренда Christian Siriano. Дизайнер, который часто одевает звезд для красных дорожек, в этот раз презентовал очень эффектную и яркую коллекцию на сезон осень-зима 2025.

Модели вышли на подиум в красных, синих, черных и золотых нарядах, в объемных и металлизированных материалах, что напоминали красную дорожку, похожую на те, для которых он не раз создавал образы.

Показ Christian Siriano осень-зима 2025 / Фото: Associated Press

Показ Christian Siriano осень-зима 2025 / Фото: Associated Press

Показ Christian Siriano осень-зима 2025 / Фото: Associated Press

Показ Christian Siriano осень-зима 2025 / Фото: Associated Press

Создавая эту коллекцию 39-летний дизайнер вдохновлялся элегантной эстетикой классических автомобилей, которые когд-то коллекционировал его отец, и именно благодаря этому он создал женственные силуэты, которые можно было увидеть на подиуме.

Показ Christian Siriano осень-зима 2025 / Фото: Associated Press

Показ Christian Siriano осень-зима 2025 / Фото: Associated Press

Показ Christian Siriano осень-зима 2025 / Фото: Associated Press

А образах использовались подплечники и корсеты, рюши, объемные юбки, полупрозрачные ткани, драпировки и блеск.

Показ Christian Siriano осень-зима 2025 / Фото: Associated Press

Показ Christian Siriano осень-зима 2025 / Фото: Associated Press

Показ Christian Siriano осень-зима 2025 / Фото: Associated Press

"В этом сезоне меня действительно вдохновила идея футуризма и современных технологий", — сказал Сириано после показа, — "А также линии и изгибы, характерные для автомобильного мира".

Показ Christian Siriano осень-зима 2025 / Фото: Associated Press

Показ Christian Siriano осень-зима 2025 / Фото: Associated Press

Показ Christian Siriano осень-зима 2025 / Фото: Associated Press

Показ Christian Siriano осень-зима 2025 / Фото: Associated Press

Показ Christian Siriano осень-зима 2025 / Фото: Associated Press

Показ Christian Siriano осень-зима 2025 / Фото: Associated Press

Показ Christian Siriano осень-зима 2025 / Фото: Associated Press

Показ Christian Siriano осень-зима 2025 / Фото: Associated Press

Показ Christian Siriano осень-зима 2025 / Фото: Associated Press

Показ Christian Siriano осень-зима 2025 / Фото: Associated Press

Показ Christian Siriano осень-зима 2025 / Фото: Associated Press

Показ Christian Siriano осень-зима 2025 / Фото: Associated Press

Показ Christian Siriano осень-зима 2025 / Фото: Associated Press

Показ Christian Siriano осень-зима 2025 / Фото: Associated Press

Показ Christian Siriano осень-зима 2025 / Фото: Associated Press

Показ Christian Siriano осень-зима 2025 / Фото: Associated Press

Показ Christian Siriano осень-зима 2025 / Фото: Associated Press

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