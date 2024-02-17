Много черного цвета, готики и птиц: бренд Thom Browne презентовал коллекцию осень-зима 2024

На этот раз вдохновение для создания коллекции дизайнер черпал в стихотворении Эдгара Аллана По "Ворон" 1845 года. Именно поэтому на подиуме, помимо моделей, которые презентовали наряды, была имитация зимы и огромное дерево с голыми ветвями, одетое в гигантский пуховик.

Коллекция получилась мрачной, поскольку в ней использовались исключительно черные, белые и серые цвета. Также в некоторых моделях есть все же яркие акценты, которыми выступили полоски, являющиеся фирменным отличием бренда. Помимо этого на подиуме можно увидеть много вариантов пальто, костюмов с мини-юбками, белых рубашек, кожаных изделий и капроновые колготки с цветочными принтами. Птичьи мотивы, отсылающие к произведению По также заметны в принтах на некоторых нарядах.

Показ коллекции Thom Browne осень-зима 2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Thom Browne осень-зима 2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Thom Browne осень-зима 2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Thom Browne осень-зима 2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Thom Browne осень-зима 2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Thom Browne осень-зима 2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Thom Browne осень-зима 2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Thom Browne осень-зима 2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Thom Browne осень-зима 2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Thom Browne осень-зима 2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Thom Browne осень-зима 2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Thom Browne осень-зима 2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Thom Browne осень-зима 2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Thom Browne осень-зима 2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Thom Browne осень-зима 2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Thom Browne осень-зима 2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Thom Browne осень-зима 2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Thom Browne осень-зима 2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Thom Browne осень-зима 2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Thom Browne осень-зима 2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Thom Browne осень-зима 2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Thom Browne осень-зима 2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Thom Browne осень-зима 2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Thom Browne осень-зима 2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Thom Browne осень-зима 2024 / Фото: Associated Press

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