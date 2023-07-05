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Много цветов, вышивки и роскошной ткани: Giorgio Armani презентовал кутюрную коллекцию 2023-2024

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
713
Время на прочтение
1 мин
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Много цветов, вышивки и роскошной ткани: Giorgio Armani презентовал кутюрную коллекцию 2023-2024

Показ кутюрной коллекции осень-зима 2023-2024 Armani Prive / Фото: Associated Press

Коллекция получилась роскошной и с большим количеством деталей.

В Париже в рамках Недели высокой моды состоялся показ новой коллекции осень-зима 2023-2024 бренда Giorgio Armani Prive. В коллекции дизайнер презентовал немного мрачные, но роскошные вещи с большим количеством мерцающей ткани и цветочными элементами, которые были заметны в аксессуарах и вышивке.

Также традиционно для себя дизайнер использовал также много бисера и стразов, а в коллекции представил как вечерние платья, так и наряды с брюками.

Что касается свадебного образа, то Армани решил нарушить канон и презентовал публике наряд ярко-красного цвета, но с пышной юбкой и фатой.

Показ кутюрной коллекции осень-зима 2023-2024 Armani Prive / © Associated Press
Показ кутюрной коллекции осень-зима 2023-2024 Armani Prive / Фото: Associated Press
Показ кутюрной коллекции осень-зима 2023-2024 Armani Prive / © Associated Press
Показ кутюрной коллекции осень-зима 2023-2024 Armani Prive / Фото: Associated Press
Показ кутюрной коллекции осень-зима 2023-2024 Armani Prive / © Associated Press
Показ кутюрной коллекции осень-зима 2023-2024 Armani Prive / Фото: Associated Press
Показ кутюрной коллекции осень-зима 2023-2024 Armani Prive / © Associated Press
Показ кутюрной коллекции осень-зима 2023-2024 Armani Prive / Фото: Associated Press
Показ кутюрной коллекции осень-зима 2023-2024 Armani Prive / © Associated Press
Показ кутюрной коллекции осень-зима 2023-2024 Armani Prive / Фото: Associated Press
Показ кутюрной коллекции осень-зима 2023-2024 Armani Prive / © Associated Press
Показ кутюрной коллекции осень-зима 2023-2024 Armani Prive / Фото: Associated Press
Показ кутюрной коллекции осень-зима 2023-2024 Armani Prive / © Associated Press
Показ кутюрной коллекции осень-зима 2023-2024 Armani Prive / Фото: Associated Press
Показ кутюрной коллекции осень-зима 2023-2024 Armani Prive / © Associated Press
Показ кутюрной коллекции осень-зима 2023-2024 Armani Prive / Фото: Associated Press
Показ кутюрной коллекции осень-зима 2023-2024 Armani Prive / © Associated Press
Показ кутюрной коллекции осень-зима 2023-2024 Armani Prive / Фото: Associated Press
Показ кутюрной коллекции осень-зима 2023-2024 Armani Prive / © Associated Press
Показ кутюрной коллекции осень-зима 2023-2024 Armani Prive / Фото: Associated Press
Показ кутюрной коллекции осень-зима 2023-2024 Armani Prive / © Associated Press
Показ кутюрной коллекции осень-зима 2023-2024 Armani Prive / Фото: Associated Press
Показ кутюрной коллекции осень-зима 2023-2024 Armani Prive / © Associated Press
Показ кутюрной коллекции осень-зима 2023-2024 Armani Prive / Фото: Associated Press
Показ кутюрной коллекции осень-зима 2023-2024 Armani Prive / © Associated Press
Показ кутюрной коллекции осень-зима 2023-2024 Armani Prive / Фото: Associated Press
Показ кутюрной коллекции осень-зима 2023-2024 Armani Prive / © Associated Press
Показ кутюрной коллекции осень-зима 2023-2024 Armani Prive / Фото: Associated Press
Показ кутюрной коллекции осень-зима 2023-2024 Armani Prive / © Associated Press
Показ кутюрной коллекции осень-зима 2023-2024 Armani Prive / Фото: Associated Press

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Дата публикации
Просмотры
713
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