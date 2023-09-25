Много культовых вещей, лака, и мини: Модный дом Gucci презентовал коллекцию весна-лето 2024

В Милане в рамках Недели моды состоялся показ новой коллекции прет-а-порте итальянского Дома Gucci. Показ коллекции весна-лето 2024 стал очень важным для бренда, поскольку она создана новым креативным директором марки Сабато де Сарно. Он занял этот пост в начале 2023 года после того, как конгломерат Kering, которому принадлежит бренд, уволил с должности креативного директора Алессандро Микеле.

Свою первую коллекцию для Gucci де Сарно назвал Ancora, что с итальянского переводится как "еще раз" или "снова". Коллекция кардинально отличается от того, что ранее предлагал Микеле, поскольку она довольно лаконичная. Дизайнер предлагает в новом сезоне мини-юбки, мини-шорты и даже ромперы. Также де Сарно показал на подиуме множество изделий из лакированной кожи, платья-комбинации, джинсы, бралеты со стразами, пижамные и костюмные фасоны.

Что касается аксессуаров, то де Сарно предлагает носить массивные золотые украшения, слингбэки, обувь на высокой платформе. В этой коллекции он показал и знакомые коды бренда: монограмму, красно-зеленые полосы, ремни с буквами GG и культовую сумку Jackie.

Модный дом Gucci презентовал коллекцию весна-лето 2024 / Фото: Associated Press

Модный дом Gucci презентовал коллекцию весна-лето 2024 / Фото: Associated Press

Модный дом Gucci презентовал коллекцию весна-лето 2024 / Фото: Associated Press

Модный дом Gucci презентовал коллекцию весна-лето 2024 / Фото: Associated Press

Модный дом Gucci презентовал коллекцию весна-лето 2024 / Фото: Associated Press

Модный дом Gucci презентовал коллекцию весна-лето 2024 / Фото: Associated Press

Модный дом Gucci презентовал коллекцию весна-лето 2024 / Фото: Associated Press

Модный дом Gucci презентовал коллекцию весна-лето 2024 / Фото: Associated Press

Модный дом Gucci презентовал коллекцию весна-лето 2024 / Фото: Associated Press

Модный дом Gucci презентовал коллекцию весна-лето 2024 / Фото: Associated Press

Модный дом Gucci презентовал коллекцию весна-лето 2024 / Фото: Associated Press

Модный дом Gucci презентовал коллекцию весна-лето 2024 / Фото: Associated Press

Модный дом Gucci презентовал коллекцию весна-лето 2024 / Фото: Associated Press

Модный дом Gucci презентовал коллекцию весна-лето 2024 / Фото: Associated Press

Модный дом Gucci презентовал коллекцию весна-лето 2024 / Фото: Associated Press

Модный дом Gucci презентовал коллекцию весна-лето 2024 / Фото: Associated Press

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