Много мини и ярких цветов: Дом Valentino презентовал свою коллекцию весна-лето 2023

На Неделе высокой моды в Париже традиционно не обошлось без показа новой коллекции весна-лето бренда Valentino.

Креативный дизайнер Модного дома Пьер Паоло Пиччоли, который в каждом показе пытается выступать за инклюзивность, в этот раз продемонстрировал коллекцию, вдохновленную гламуром 1980-х годов, а в частности, знаменитым ночным клубом "для избранных" Studio 54.

Поэтому в коллекции мы видим много мини, пайеток, блесток и даже перьев. Также дизайнер богато украсил многие из вещей стразами, добавил банты, рюши и декольте.

Акцента на одном цвете Пиччоли не делает, ведь мы видим и золото, и яркие зеленые оттенки, пастельные, но все же не обошлось без фирменного розового цвета и красного, которые стали визитными карточками этого бренда.

Показ коллекции Valentino весна-лето 2023 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Valentino весна-лето 2023 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Valentino весна-лето 2023 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Valentino весна-лето 2023 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Valentino весна-лето 2023 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Valentino весна-лето 2023 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Valentino весна-лето 2023 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Valentino весна-лето 2023 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Valentino весна-лето 2023 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Valentino весна-лето 2023 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Valentino весна-лето 2023 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Valentino весна-лето 2023 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Valentino весна-лето 2023 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Valentino весна-лето 2023 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Valentino весна-лето 2023 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Valentino весна-лето 2023 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Valentino весна-лето 2023 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Valentino весна-лето 2023 / Фото: Associated Press

Кристи Пономарь / Фото: Getty Images

Кристен Макменами / Фото: Associated Press

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