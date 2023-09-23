Много мини, нежных цветов и блеска: Дом Versace презентовал коллекцию весна-лето 2024 в Милане

Шоу состоялось в рамках Недели моды.
Донателла Версаче после нескольких показов в Лос-Анджелесе и Каннах решила вернуться в Италию. Известный модельер приняла участие в Неделе моды в Милане и презентовала публике коллекцию весна-лето 2024.
При создании нарядов Версаче вдохновлялась осенней коллекцией 1995 года, которую создал для бренда ее брат Джанни. Поэтому на подиуме можно увидеть наряды в нежных оттенках, мини-платья из плотной атласной и шелковой ткани, укороченные жакеты и мини-юбки.
Также Донателла решила немного изменить свой обычный стиль и вместо преобладающего количества вечерних нарядов она презентовала множество вариантов пижамных костюмов и даже джинса.
Но главным событием этого показы было то, что модельер опять пригласила на подиум звездных моделей, среди которых можно заметить Джиджи Хадид и Кендалл Дженнер, а также непревзойденную супермодель 90-х Клаудию Шиффер.
Читайте также:
- Много трикотажа, водолазок и ярких красок: Модный дом Fendi презентовал коллекцию весна-лето 2024 в Милане
- Тренчи с интересными принтами и яркие платья: бренд Burberry представил коллекцию весна-лето 2024
- С украинской символикой: Светлана Бевза презентовала новую коллекцию на Неделе моды в Нью-Йорке