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Много мини, нежных цветов и блеска: Дом Versace презентовал коллекцию весна-лето 2024 в Милане

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
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Много мини, нежных цветов и блеска: Дом Versace презентовал коллекцию весна-лето 2024 в Милане

Показ Модного дома Versace весна-лето 2024 / Фото: Associated Press

Шоу состоялось в рамках Недели моды.

Донателла Версаче после нескольких показов в Лос-Анджелесе и Каннах решила вернуться в Италию. Известный модельер приняла участие в Неделе моды в Милане и презентовала публике коллекцию весна-лето 2024.

При создании нарядов Версаче вдохновлялась осенней коллекцией 1995 года, которую создал для бренда ее брат Джанни. Поэтому на подиуме можно увидеть наряды в нежных оттенках, мини-платья из плотной атласной и шелковой ткани, укороченные жакеты и мини-юбки.

Также Донателла решила немного изменить свой обычный стиль и вместо преобладающего количества вечерних нарядов она презентовала множество вариантов пижамных костюмов и даже джинса.

Но главным событием этого показы было то, что модельер опять пригласила на подиум звездных моделей, среди которых можно заметить Джиджи Хадид и Кендалл Дженнер, а также непревзойденную супермодель 90-х Клаудию Шиффер.

Показ Модного дома Versace весна-лето 2024 / © Associated Press
Показ Модного дома Versace весна-лето 2024 / Фото: Associated Press
Показ Модного дома Versace весна-лето 2024 / © Associated Press
Показ Модного дома Versace весна-лето 2024 / Фото: Associated Press
Показ Модного дома Versace весна-лето 2024 / © Associated Press
Показ Модного дома Versace весна-лето 2024 / Фото: Associated Press
Показ Модного дома Versace весна-лето 2024 / © Associated Press
Показ Модного дома Versace весна-лето 2024 / Фото: Associated Press
Показ Модного дома Versace весна-лето 2024 / © Associated Press
Показ Модного дома Versace весна-лето 2024 / Фото: Associated Press
Показ Модного дома Versace весна-лето 2024 / © Associated Press
Показ Модного дома Versace весна-лето 2024 / Фото: Associated Press
Показ Модного дома Versace весна-лето 2024 / © Associated Press
Показ Модного дома Versace весна-лето 2024 / Фото: Associated Press
Показ Модного дома Versace весна-лето 2024 / © Associated Press
Показ Модного дома Versace весна-лето 2024 / Фото: Associated Press
Показ Модного дома Versace весна-лето 2024 / © Associated Press
Показ Модного дома Versace весна-лето 2024 / Фото: Associated Press
Показ Модного дома Versace весна-лето 2024 / © Associated Press
Показ Модного дома Versace весна-лето 2024 / Фото: Associated Press
Клаудия Шиффер / © Associated Press
Клаудия Шиффер / Фото: Associated Press

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Дата публикации
Просмотры
160
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