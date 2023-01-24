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Много мини, шляпы-цилиндры и традиционный твид: Chanel представил коллекцию весна-лето 2023

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
868
Время на прочтение
1 мин
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Много мини, шляпы-цилиндры и традиционный твид: Chanel представил коллекцию весна-лето 2023

Показ коллекции Chanel весна-лето 2023 / Фото: Associated Press

Коллекция получилась, как всегда, очень детализированной.

На второй день Недели моды в Париже Дом Chanel тоже представил свою коллекцию весна-лето 2023. В новом сезоне креативный директор бренда Виржиния Виар предлагает носить много нарядов мини: юбки, шорты, платья и сарафаны. Более вечерние образы тоже не опускаются ниже косточек на ногах.

Также несменными у бренда остаются вещи из твида, атласа и шелка. В этой коллекции также широко представлены черные шляпы-цилиндры, галстуки-бабочки, белые ботинки на шнуровке, атласные накидки, плиссированные юбки, жакеты и блузы. Наряды расшиты пайетками и бисером нежных оттенков, также для декора использовались рюши.

Во время создания коллекции Виржиния Виар, однозначно, вдохновлялась образами мажореток и животными. Декорации для показа в виде одиннадцати огромных животных из дерева, картона и бумаги создал художник Ксавьер Вейлан. Также анималистические мотивы видны и в вещах: вышивка в виде птиц, корги, кроликов и оленей.

Показ коллекции Chanel весна-лето 2023 / © Associated Press
Показ коллекции Chanel весна-лето 2023 / Фото: Associated Press
Показ коллекции Chanel весна-лето 2023 / © Associated Press
Показ коллекции Chanel весна-лето 2023 / Фото: Associated Press
Показ коллекции Chanel весна-лето 2023 / © Associated Press
Показ коллекции Chanel весна-лето 2023 / Фото: Associated Press
Показ коллекции Chanel весна-лето 2023 / © Associated Press
Показ коллекции Chanel весна-лето 2023 / Фото: Associated Press
Показ коллекции Chanel весна-лето 2023 / © Associated Press
Показ коллекции Chanel весна-лето 2023 / Фото: Associated Press
Показ коллекции Chanel весна-лето 2023 / © Associated Press
Показ коллекции Chanel весна-лето 2023 / Фото: Associated Press
Показ коллекции Chanel весна-лето 2023 / © Associated Press
Показ коллекции Chanel весна-лето 2023 / Фото: Associated Press
Показ коллекции Chanel весна-лето 2023 / © Associated Press
Показ коллекции Chanel весна-лето 2023 / Фото: Associated Press
Показ коллекции Chanel весна-лето 2023 / © Associated Press
Показ коллекции Chanel весна-лето 2023 / Фото: Associated Press
Показ коллекции Chanel весна-лето 2023 / © Associated Press
Показ коллекции Chanel весна-лето 2023 / Фото: Associated Press
Показ коллекции Chanel весна-лето 2023 / © Associated Press
Показ коллекции Chanel весна-лето 2023 / Фото: Associated Press
Показ коллекции Chanel весна-лето 2023 / © Associated Press
Показ коллекции Chanel весна-лето 2023 / Фото: Associated Press
Показ коллекции Chanel весна-лето 2023 / © Associated Press
Показ коллекции Chanel весна-лето 2023 / Фото: Associated Press
Показ коллекции Chanel весна-лето 2023 / © Associated Press
Показ коллекции Chanel весна-лето 2023 / Фото: Associated Press

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Дата публикации
Просмотры
868
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