Много мини, шляпы-цилиндры и традиционный твид: Chanel представил коллекцию весна-лето 2023

Коллекция получилась, как всегда, очень детализированной.
На второй день Недели моды в Париже Дом Chanel тоже представил свою коллекцию весна-лето 2023. В новом сезоне креативный директор бренда Виржиния Виар предлагает носить много нарядов мини: юбки, шорты, платья и сарафаны. Более вечерние образы тоже не опускаются ниже косточек на ногах.
Также несменными у бренда остаются вещи из твида, атласа и шелка. В этой коллекции также широко представлены черные шляпы-цилиндры, галстуки-бабочки, белые ботинки на шнуровке, атласные накидки, плиссированные юбки, жакеты и блузы. Наряды расшиты пайетками и бисером нежных оттенков, также для декора использовались рюши.
Во время создания коллекции Виржиния Виар, однозначно, вдохновлялась образами мажореток и животными. Декорации для показа в виде одиннадцати огромных животных из дерева, картона и бумаги создал художник Ксавьер Вейлан. Также анималистические мотивы видны и в вещах: вышивка в виде птиц, корги, кроликов и оленей.
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