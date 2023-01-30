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Много серебра и легкости: Дом Fendi презентовал женственную коллекцию весна-лето 2023

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
117
Время на прочтение
1 мин
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Много серебра и легкости: Дом Fendi презентовал женственную коллекцию весна-лето 2023

Показ коллекции Fendi весна-лето 2023 / Фото: Associated Press

Вероятно, что какие-то из этих нарядов мы точно увидим на красных дорожках в этом году.

В рамках Недели высокой моды в Париже, Дом Fendi презентовал свою новую коллекцию нарядов, которые в этот раз отличались легкостью, грациозностью и очень нежной пастельной гаммой цветов.

Креативный директор бренда Ким Джонс решил сделать коллекцию невесомых платьев, которые элегантно развевались при каждом движении моделей на подиуме. Он использовал не много цветов, среди которых преобладали бледные: серые, серебристые, бежевые и розовые.

У платьев была вышивка пайетками и бисером, драпировки, тонкие бретельки, складки, прозрачные элементы и шлейфы. Также Джонс использовал кружево совершенно разных видов, дополнял наряды высокими перчатками и обувью с необычным каблуком.

Показ коллекции Fendi весна-лето 2023 / © Associated Press
Показ коллекции Fendi весна-лето 2023 / Фото: Associated Press
Показ коллекции Fendi весна-лето 2023 / © Associated Press
Показ коллекции Fendi весна-лето 2023 / Фото: Associated Press
Показ коллекции Fendi весна-лето 2023 / © Associated Press
Показ коллекции Fendi весна-лето 2023 / Фото: Associated Press
Показ коллекции Fendi весна-лето 2023 / © Associated Press
Показ коллекции Fendi весна-лето 2023 / Фото: Associated Press
Показ коллекции Fendi весна-лето 2023 / © Associated Press
Показ коллекции Fendi весна-лето 2023 / Фото: Associated Press
Показ коллекции Fendi весна-лето 2023 / © Associated Press
Показ коллекции Fendi весна-лето 2023 / Фото: Associated Press
Показ коллекции Fendi весна-лето 2023 / © Associated Press
Показ коллекции Fendi весна-лето 2023 / Фото: Associated Press
Показ коллекции Fendi весна-лето 2023 / © Associated Press
Показ коллекции Fendi весна-лето 2023 / Фото: Associated Press

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Дата публикации
Просмотры
117
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