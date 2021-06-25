Много свадебных платьев в коллекции Laura Biagiotti сезона осень-зима 2021-2022

Много свадебных платьев в коллекции Laura Biagiotti сезона осень-зима 2021-2022

Коллекция получилась очень женственной и романтичной.

Коллекция Laura Biagiotti прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 понравится тем, кто встречает осень в лирическом настроении.

Цвет

Коллекция Laura Biagiotti прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 / East News

В основном в коллекции преобладают молочно-белые наряды, но есть и яркие: малиновые, розовые, сиреневые, голубые и бледно-розовые.

Фактуры и ткани

Коллекция Laura Biagiotti прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 / East News

Конечно, трикотаж составляет основу коллекции, но есть и шерсть и кружево.

Фасоны и силуэты

Коллекция Laura Biagiotti прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 / East News

Интересно, что в коллекции представлено десять свадебных образов, каждый из которых прекрасен. Особенно хороши кружевные платья со шлейфом

Аксессуары и детали

Коллекция Laura Biagiotti прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 / East News

Обратите внимание на обувь, а именно, на сапоги с золотым или серебряным носком - они смотрятся очень эффектно.

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