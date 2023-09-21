Много трикотажа, водолазок и ярких красок: Модный дом Fendi презентовал коллекцию весна-лето 2024 в Милане

Креативный директор Дома Fendi ​​Ким Джонс презентовал в Милане в рамках Недели моды новую коллекцию прет-а-порте весна-лето 2024. На подиуме дизайнер показал интересные трикотажные изделия в рубчик и ярких оттенков. Фурнитуру в этот раз он не использовал.

Среди представленных вещей много вариантов одежды с водолазками, юбок миди с драпировками и разрезами, а также ярких украшений, обуви и сумок. Среди палитры цветов, которые использовал дизайнер, были в основном серый, коричневый, канареечный, коралловый и терракотовый.

Показ коллекции Fendi весна-лето 2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Fendi весна-лето 2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Fendi весна-лето 2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Fendi весна-лето 2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Fendi весна-лето 2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Fendi весна-лето 2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Fendi весна-лето 2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Fendi весна-лето 2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Fendi весна-лето 2024 / Фото: Associated Press

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