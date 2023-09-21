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Много трикотажа, водолазок и ярких красок: Модный дом Fendi презентовал коллекцию весна-лето 2024 в Милане

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
491
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Много трикотажа, водолазок и ярких красок: Модный дом Fendi презентовал коллекцию весна-лето 2024 в Милане

Показ коллекции Fendi весна-лето 2024 / Фото: Associated Press

Коллекция получилась яркой и довольно лаконичной.

Креативный директор Дома Fendi ​​Ким Джонс презентовал в Милане в рамках Недели моды новую коллекцию прет-а-порте весна-лето 2024. На подиуме дизайнер показал интересные трикотажные изделия в рубчик и ярких оттенков. Фурнитуру в этот раз он не использовал.

Среди представленных вещей много вариантов одежды с водолазками, юбок миди с драпировками и разрезами, а также ярких украшений, обуви и сумок. Среди палитры цветов, которые использовал дизайнер, были в основном серый, коричневый, канареечный, коралловый и терракотовый.

Показ коллекции Fendi весна-лето 2024 / © Associated Press
Показ коллекции Fendi весна-лето 2024 / Фото: Associated Press
Показ коллекции Fendi весна-лето 2024 / © Associated Press
Показ коллекции Fendi весна-лето 2024 / Фото: Associated Press
Показ коллекции Fendi весна-лето 2024 / © Associated Press
Показ коллекции Fendi весна-лето 2024 / Фото: Associated Press
Показ коллекции Fendi весна-лето 2024 / © Associated Press
Показ коллекции Fendi весна-лето 2024 / Фото: Associated Press
Показ коллекции Fendi весна-лето 2024 / © Associated Press
Показ коллекции Fendi весна-лето 2024 / Фото: Associated Press
Показ коллекции Fendi весна-лето 2024 / © Associated Press
Показ коллекции Fendi весна-лето 2024 / Фото: Associated Press
Показ коллекции Fendi весна-лето 2024 / © Associated Press
Показ коллекции Fendi весна-лето 2024 / Фото: Associated Press
Показ коллекции Fendi весна-лето 2024 / © Associated Press
Показ коллекции Fendi весна-лето 2024 / Фото: Associated Press
Показ коллекции Fendi весна-лето 2024 / © Associated Press
Показ коллекции Fendi весна-лето 2024 / Фото: Associated Press

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Дата публикации
Просмотры
491
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