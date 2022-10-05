Много твида, шифона и монограмм: Chanel презентовали коллекцию весна-лето 2023

В Париже культовый Модный дом Chanel, основанный модельером Коко Шанель 114 лет тому назад, презентовал новую коллекцию прет-а-порте.

Шоу началось, уже традиционно, с черно-белого документального фильма, где в этот раз главную роль исполнила актриса Кристен Стюард. Вдохновением для создания коллекции и короткометражки, послужил фильм 1961 года "В прошлом году в Мариенбаде", для которого сама Коко Шанель создавала наряды.

Но, несмотря на оригинальную задумку и отсылку к культовому произведению, новая коллекция особой оригинальностью не отличилась. На подиуме вновь были представлены классические твидовые костюмы с брюками, юбками и шортами, также бренд предлагает весной носить кардиганы, короткие платья-пальто, мини-платья на бретельках и ромперы.

Еще креативный директор бренда Виржини Виар сделала акцент на легкости, поэтому в коллекции имеются легкие сатиновые шорты в бельевом стиле, полупрозрачные шифоновые платья и костюмы. Во многих образах акцентом стала монограмма бренда, что выглядело немного тщеславно.

Показ коллекции Chanel весна-лето 2023 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Chanel весна-лето 2023 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Chanel весна-лето 2023 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Chanel весна-лето 2023 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Chanel весна-лето 2023 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Chanel весна-лето 2023 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Chanel весна-лето 2023 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Chanel весна-лето 2023 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Chanel весна-лето 2023 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Chanel весна-лето 2023 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Chanel весна-лето 2023 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Chanel весна-лето 2023 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Chanel весна-лето 2023 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Chanel весна-лето 2023 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Chanel весна-лето 2023 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Chanel весна-лето 2023 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Chanel весна-лето 2023 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Chanel весна-лето 2023 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Chanel весна-лето 2023 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Chanel весна-лето 2023 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Chanel весна-лето 2023 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Chanel весна-лето 2023 / Фото: Associated Press

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