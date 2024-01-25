Много вышивки, цветочного декора и блеска: Модный дом Elie Saab презентовал коллекцию весна-лето 2024

Коллекция была нежной и очень роскошной.

В Париже в рамках Недели высокой моды бренд Elie Saab презентовал коллекцию весна-лето 2024. Традиционно эта марка представила на подиуме только вечерние и свадебные платья, которые мы, вероятно, скоро увидим на красных дорожках.

В коллекции было много вышивки пайетками и бисером, также присутствовала аппликация объемными цветами и стразами. Цвета в этот раз использовались в коллекции приглушенные, нежные и пастельные. В декоре было много цветочных мотивов.

Однако помимо роскошной вышивки Elie Saab показали и наряды из атласного шелка, драпировки и скульптурные линии.

Показ коллекции Haute Couture Модного дома Elie Saab / Фото: Associated Press

Показ коллекции Haute Couture Модного дома Elie Saab / Фото: Associated Press

Показ коллекции Haute Couture Модного дома Elie Saab / Фото: Associated Press

Показ коллекции Haute Couture Модного дома Elie Saab / Фото: Associated Press

Показ коллекции Haute Couture Модного дома Elie Saab / Фото: Associated Press

Показ коллекции Haute Couture Модного дома Elie Saab / Фото: Associated Press

Показ коллекции Haute Couture Модного дома Elie Saab / Фото: Associated Press

Показ коллекции Haute Couture Модного дома Elie Saab / Фото: Associated Press

Показ коллекции Haute Couture Модного дома Elie Saab / Фото: Associated Press

Показ коллекции Haute Couture Модного дома Elie Saab / Фото: Associated Press

Показ коллекции Haute Couture Модного дома Elie Saab / Фото: Associated Press

Показ коллекции Haute Couture Модного дома Elie Saab / Фото: Associated Press

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