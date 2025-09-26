Много золота и блеска: Модный дом Roberto Cavalli презентовал коллекцию весна-лето 2026

Roberto Cavalli презентовал коллекцию весна-лето 2026 / © Associated Press

В Милане в рамках Недели моды состоялся показ бренда Roberto Cavalli и в этот раз креативный директор бренда Фаусто Пуглиси решил сделать акцент на золоте.

Вся коллекция была просякнута этим благородным оттенком, а также культовыми отличительными чертами известного бренда: хищными принтами, змеиной эстетикой, «металлизированными» тканями.

© Associated Press

Также в коллекции присутствовали отсылки к ранним более культовым нарядам Модного дома. В нарядах Пуглиси присутствовало много вырезом, некоторые были выполнены из плиссированной ткани, некоторые — украшены бахромой или вовсе были вязаными.

На подиуме можно было увидеть платья в пол, эффектные, с глубоким декольте.

Также дизайнер презентовал боди, облегающие коктейльные платья с вырезами, много обнаженного тела. Ощущалась в коллекции также эстетика двухтысячных, ведь присудствовала низкая посадка и большие пряжки на штанах.

