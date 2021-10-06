Модная обувь сезона осень-зима 2021-2022: топ-5 моделей

В этом сезоне в моде обувь, с одной стороны, яркая, с другой - удобная и практичная.
В сезоне осень-зима 2021-2022 в моде будет очень разнообразная обувь. Пользоваться популярностью будут дутые сапоги на липучках или шнуровке, туфли и сапоги ярких цветов, иногда двухцветные и со вставками из кожи экзотических рептилий, остроносые сапоги и туфли, белые сапоги, туфли Мэри Джейн и многое другое. Из этого многообразия мы выделили пять самых актуальных моделей.
Обувь на высокой массивной платформе
Это могут быть туфли, сапоги или ботильоны. Чем выше платформа, тем лучше, но все же постарайтесь выбрать такую пару, в которой вы сможете ходить и не сломаете ноги.
Ботильоны на устойчивом каблуке
Намного более практичный тренд - мода на удобные ботильоны на невысоком устойчивом каблуке, лучше всего - оригинальной формы.
Сапоги и ботинки на шнуровке
Тренд родом из 90-х, тогда в моду вошли высокие ботинки и сапоги на шнуровке. Если сбоку у такой пары нет молнии, но вы все равно остановите свой выбор на ней и планируете носить ее каждый день на работу или учебу, знайте: вставать утром вам придется на пять-десять минут раньше, делятся опытом опытные модницы.
Челси на толстой рифленой подошве
Трудно придумать более практичный тренд. Удобны в носке, практичны, подходят практически под все.
Серебряные и золотые сапоги
Дизайнеры решили добавить немного дискотеки в наши серые будни. А ближе к зиме такие сапоги будут напоминать вам про Новый год, что, в целом, тоже неплохо.
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