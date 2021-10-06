Модная обувь сезона осень-зима 2021-2022: топ-5 моделей

В этом сезоне в моде обувь, с одной стороны, яркая, с другой - удобная и практичная.

В сезоне осень-зима 2021-2022 в моде будет очень разнообразная обувь. Пользоваться популярностью будут дутые сапоги на липучках или шнуровке, туфли и сапоги ярких цветов, иногда двухцветные и со вставками из кожи экзотических рептилий, остроносые сапоги и туфли, белые сапоги, туфли Мэри Джейн и многое другое. Из этого многообразия мы выделили пять самых актуальных моделей.

Обувь на высокой массивной платформе

Коллекция Loewe прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 / East News

Это могут быть туфли, сапоги или ботильоны. Чем выше платформа, тем лучше, но все же постарайтесь выбрать такую пару, в которой вы сможете ходить и не сломаете ноги.

Ботильоны на устойчивом каблуке

Коллекция Jason Wu прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 / Getty Images

Намного более практичный тренд - мода на удобные ботильоны на невысоком устойчивом каблуке, лучше всего - оригинальной формы.

Сапоги и ботинки на шнуровке

Коллекция D Squared 2 прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 / East News

Тренд родом из 90-х, тогда в моду вошли высокие ботинки и сапоги на шнуровке. Если сбоку у такой пары нет молнии, но вы все равно остановите свой выбор на ней и планируете носить ее каждый день на работу или учебу, знайте: вставать утром вам придется на пять-десять минут раньше, делятся опытом опытные модницы.

Челси на толстой рифленой подошве

Коллекция Sportmax прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 / Getty Images

Трудно придумать более практичный тренд. Удобны в носке, практичны, подходят практически под все.

Серебряные и золотые сапоги

Коллекция Victoria Beckham прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 / East News

Дизайнеры решили добавить немного дискотеки в наши серые будни. А ближе к зиме такие сапоги будут напоминать вам про Новый год, что, в целом, тоже неплохо.

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