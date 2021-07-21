Модные табу для путешественника: что нельзя носить в других странах

Чтобы вы не попали в неудобную ситуацию за границей, предлагаем ознакомится с несколькими модными правилами.

Все больше стран начинают открывать свои границы и многие из нас уже присматриваются, куда бы полететь отдохнуть. Во многих государствах существуют свои законы и запреты, которые нам могут показаться абсурдными и немного смешными, но не забывайте, что там вы лишь гости, поэтому стоит уважительно относиться к любым правилам.

Объединенные Арабские Эмираты

Если в этой стране вы собираетесь во время своего отпуска кроме пляжа заглянуть еще и в торговый центр или посетить местные достопримечательности, то лучше учитывать, что это очень консервативная страна и нужно уважительно относиться к ее религии и законам. Поэтому женщинам лучше надеть одежду с длинными рукавами, длинную юбку, брюки или капри. А вот мужчинам не стоит появляться в майках, коротких шортах или резиновых тапочках. Также забудьте про прозрачные ткани в ОАЭ.

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Израиль

Израиль - туристическая страна с очень жарким климатом, поэтому местные и туристы носят открытую одежду, и ничего страшного в этом нет. Но также в Израиле много святых мест и вот посещая их нужно обратить внимание на свой внешний вид: плечи и колени должны быть прикрыты, причем это относится и к мужчинам и женщинам.

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Иран

В Иране принято полностью прикрываться, как женщинам так и мужчинам. Особенно, конечно, внимания "полиция нравов" (да-да такая есть в этой стране) уделяет женскому внешнему виду. На улице в этой стране жарко, но все равно нужно быть одетой в длинные брюки или лосины, которые прикрывают щиколотки, руки тоже должны быть прикрыты до запястья, поэтому лучше выбирать тунику с длинным рукавом или максимум в три четверти. Голова должна быть прикрыта платком. Верхняя одежда также должна быть длинной и прикрывать попу.

Что касается белого цвета, то лучше не рисковать, поскольку он имеет способность просвечиваться и вам могут сделать замечание. Также лучше не появляться в длинных юбках, они как бы все прикрывают, но местные их практически не носят и если вы появитесь в такой на улице, то будите очень привлекать внимание.

Обувь лучше выбирать тоже закрытую и без каблуков. Мужчинам и женщинам не стоит обувать сандалии, ведь это будет привлекать внимание и вам могут сделать замечание на улице.

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Япония

Это страна с богатой и удивительной культурой и историей, поэтому некоторые нюансы нужно учитывать. Например, если у вас на теле имеются татуировки, то лучше их прикрыть одеждой. Замечания вам вряд ли кто-то сделает, но внимание обратят. Все потому что тату в этой стране ассоциируется у многих с преступники и члены якудза. В стране до сих пор существует негласный запрет на появление с татуировками в общественных местах. Поэтому путешествуя в Японию, запаситесь пластырем, тональным или одеждой, которая прикроет ваш рисунок на теле. Не приветствуется и пирсинг (часто японские женщины не прокалывают даже уши, а носят клипсы-обманки).

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Китай

В Китае не приличным считается показывать декольте, плечи и ключицы. При этом хотя короткие юбки считаются нормой. Также не рекомендуется надевать традиционную одежду этой страны, особенно ханьфу, ведь в наше время этот наряд предназначен только для праздничных церемоний.

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Индонезия

В этой стране очень лояльно относятся к туристам, но все же учтите, что лучше различные футболки с провокационными принтами оставить дома. Во время посещения различных священных мест и официальных учреждений надевайте одежду, прикрывающую колени.

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Танзания

В этой африканской стране запрещено носить одежду с камуфляжным принтом также не рекомендуется надевать одежду напоминающую военную. В цветах стоит отказаться от синего и черного (особенно во время сафари), ведь они привлекают внимание опасной мухи цеце. Кстати, нельзя носить такой принт и на Барбадосе.

Associated Press

Италия

Италия - страна, где помимо самых знаменитых Модных домов также и невероятное количество достопримечательностей и святых мест. Поэтому собираясь на экскурсию в храм, а особенно в Ватикан, не надевайте слишком откровенные вещи. Откажитесь от шорт, маек на бретельках и прозрачных вещей. Не повторяйте ошибок Ким Кардашьян. Если же вы хотите зайти в собор, но на вас не подходящая одежда, на входе вас попросят приобрести за несколько евро платок или накидку.

И еще стоит добавить, что в этой стране запрещено покупать поделки на брендовые вещи и если вас поймают, то оштрафуют на круглую сумму.

Associated Press

Франция

Во Франции мусульманкам запрещено закрывать лица, то есть носить паранджу никаб, чадру и бурку. При этом они могут покрывать голову и прикрывать свое тело, но лица должно быть открыто. Этот закон был введен для защиты граждан страны.

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Индия

Если вдруг вас занесет в Индию, то, как и в большинстве вышеупомянутых стран не в различные святые места нужно одеваться так чтобы были прикрыты плечи и колени и не стоит надевать слишком обтягивающую одежду. Если вы решили приобрести сари и ходить по улице в нем, то лучше попросите помощи его одеть у местных, так как в большинстве случаев иностранки надевают его не правильно.

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