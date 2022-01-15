Модный дом Balmain выпустил лимитированную коллекцию, посвященную кукле Barbie

Вещи выполнены в ярких розовых цветах и вдохновлены образами и вселенной самой знаменитой куклы.

У французского Модного дома Balmain новая коллаборация, но не с очередным брендом, а с производителем игрушек Mattel. Лимитированную коллекцию креативный дизайнер бренда Оливье Рустеном создал, вдохновившись Barbie - самой знаменитой куклой в мире.

Коллекция включает в себя гендерно-нейтральные вещи, выполненные в розовом цвете. Оливье Рустен и его команда дизайнеров Balmain во время работы также вдохновлялись вселенной куклы Барби. Все вещи коллекции украшены логотипом Balmain, стилизированым под логотип Barbie, а сумки напоминают больше фирменные коробки от кукол.

Balmain x Barbie / Getty Images

Также в коллекцию вошли знаковые для Balmain вещи и аксессуары с принтом Labyrinth, который разработал основатель Модного дома Пьер Бальман в 1970-х годах.

Balmain x Barbie / Getty Images

"Для этого сотрудничества мы опираемся на новый французский стиль самых последних коллекций Balmain, еще раз демонстрируя, что Balmain вдохновляется действительно разнообразной и захватывающей красотой, которую можно найти на сегодняшних парижских бульварах и проспектах. Эта коллекция также отвергает любые произвольные гендерные ограничения - это почти 100% коллекция унисекс. Ибо, как показывает сегодняшняя Barbie, нас больше ничто не сдерживает!" - Оливье Рустен.

Balmain x Barbie / Getty Images

Balmain x Barbie / Getty Images

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