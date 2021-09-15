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Модный свитер: тенденции сезона осень-зима 2021-2022

Какой свитер стоит завести в своем гардеробе в этом сезоне.

Свитер - лучший друг модниц в холодный сезон. Этой осенью и зимой дизайнеры предложили много интересных моделей свитеров на любой вкус.

Если вы хотите ходить в свитере в офис, вы можете смело надевать его с рубашкой. Образ будет очень стильным и достаточно официальным.  

Коллекция Brunello Cucinelli прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 / © East News
Коллекция Brunello Cucinelli прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 / East News

Для вечеринки можно выбрать короткий свитер из тонкого трикотажа, открывающий живот, как в коллекции Saint Laurent. 

Коллекция Saint Laurent прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 / © East News
Коллекция Saint Laurent прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 / East News

Свитеры с рисунком тоже будут очень актуальны, как и свитеры рельефной крупной вязки. 

Коллекция Etro прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 / © East News
Коллекция Etro прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 / East News

Писк моды - длинные рукава.

Коллекция Balmain прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 / © East News
Коллекция Balmain прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 / East News

Также весьма популярны будут свитеры в полоску. 

Коллекция Jason Wu прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 / © East News
Коллекция Jason Wu прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 / East News

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