Монограммы и яркие цвета: какие колготки выбрать на осень 2021

Дизайнеры в своих новых коллекциях предлагают разнообразить образы колготками, рассказываем о них подробнее.

При первом похолодании традиционно особой популярности набирают чулочно-носочные изделия, которыми не только можно разнообразить осенние образы, но и сделать их главным акцентом лука. В новых коллекциях многие дизайнеры представили свое видение колготок и того, как их носить и с чем сочетать. Мы же собрали для вас несколько интересных вариантов, которые буду в тренде этой осенью

Яркие цвета

Для смелых девушек отлично подойдут колготки ярких оттенков. С таким аксессуаром можно сделать монохромный лук или оставить их акцентом в образе.

Коллекция Tom Ford прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 / East News

Коллекция Tom Ford прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 / East News

Монограмма

Такие Модные дома, как Fendi и Genny, решили, что все окружающие должны знать, колготки какого бренда на девушке, поэтому пошли по примеру Gucci и выпустили несколько вариантов колготок с монограммой.

Коллекция Genny прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 / East News

Коллекция Fendi прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 / East News

Коллекция Versace прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 / East News

Коллекция Fendi прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 / East News

Кружева и стразы

Некоторое время кружевные колготки считались моветоном, но, как видим, дизайнеры решили их вернуть в строй. Также уже несколько сезонов подряд подобные модели выпускаются со стразами. Колготки в таком стиле смотрятся немного вызывающе, но если носить их с более спокойными вещами, то излишней сексуальности образа можно избежать. А вот модели со стразами отлично подойдут для вечеринок.

Коллекция Mashama прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 / East News

Коллекция Mashama прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 / East News

Классика

Конечно же, без классических черных моделей тоже не обойтись, и если еще совсем недавно модные эксперты говорили, что лучше выбирать более плотные варианты, то сейчас опять возвращаются всеми любимые тонкие черные колготки.

Коллекция Saint Laurent прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 / East News

Коллекция Saint Laurent прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 / East News

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