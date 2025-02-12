Монохром, лаконичные цвета и тихая роскошь: бренд Michael Kors презентовал коллекцию осень-зима 2025

Назвал эту коллекцию дизайнер dégagé chic (чистый шик) и действительно, в ней можно увидеть много расслабленного гламура и простой роскоши.

В Нью-Йорке в рамкахе Недели моды состоялся показ новой коллекции бренда Michael Kors. На подиуме дизайнер презентовал одежду на сезон осень-зима 2025.

Показ Michael Kors осень-зима 2025 / Фото: Associated Press

Показ Michael Kors осень-зима 2025 / Фото: Associated Press

Бренд характерен тем, что старается выпускать повседнувную, носибельную оджу для стильной, активной и занятой женщины и новая коллекция не исключение. Модели демонстрировали наряды нейтральных оттенков коричневого, серого, черного, зеленого и баклажанного цветов, которые станут отличной базой для гардероба. Также можно заметить, что бренд акцентирует внимание на монохромных луках, объеме, офисной эстетике и женственности.

Показ Michael Kors осень-зима 2025 / Фото: Associated Press

Показ Michael Kors осень-зима 2025 / Фото: Associated Press

Показ Michael Kors осень-зима 2025 / Фото: Associated Press

Среди вещей представленых в коллекции можно увидеть много вариантов нарядов из трикотажа: свитера, юбки, платья и водолазки. Также Michael Kors различные варианты верхней одежды, среди которой пальто классического кроя и кейп.

Показ Michael Kors осень-зима 2025 / Фото: Associated Press

Показ Michael Kors осень-зима 2025 / Фото: Associated Press

Показ Michael Kors осень-зима 2025 / Фото: Associated Press

Что касается обуви, то все внимание было уделено ботинкам, ботильонам, сапогам для верховой езды с архитектурным каблуком.

Показ Michael Kors осень-зима 2025 / Фото: Associated Press

Показ Michael Kors осень-зима 2025 / Фото: Associated Press

Показ Michael Kors осень-зима 2025 / Фото: Associated Press

Показ Michael Kors осень-зима 2025 / Фото: Associated Press

Показ Michael Kors осень-зима 2025 / Фото: Associated Press

Показ Michael Kors осень-зима 2025 / Фото: Associated Press

Показ Michael Kors осень-зима 2025 / Фото: Associated Press

Показ Michael Kors осень-зима 2025 / Фото: Associated Press

Также интересной деталью некоторых образов стали высокие, объемные и цветные перчатки - один из главных модных трендов холодного сезона.

Показ Michael Kors осень-зима 2025 / Фото: Associated Press

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