Монохромные и гендерно нейтральные образы: VIKTORANISIMOV представил новую коллекцию на UFW

В рамках Ukrainian Fashion Week украинский дизайнер Виктор Анисимов представил новую капсульную коллекцию, в которую вошли монохромные гендерно-нейтральные образы.

Работая над коллекцией, Анисимов размышлял над тем, где проходит грань между безумием и здравым смыслом, поэтому в каждой вещи заложен небольшой "изъян", показывающий обратную сторону его творчества: белая разметка на ткани, незашитый или слишком длинный рукав, деконструкция.

Среди вещей представленных дизайнером платья, тренчи, лосины и куртки, а также футболки с изображением известных личностей.

VIKTORANISIMOV FW22 / fashionweek.ua

VIKTORANISIMOV FW22 / fashionweek.ua

VIKTORANISIMOV FW22 / fashionweek.ua

VIKTORANISIMOV FW22 / fashionweek.ua

VIKTORANISIMOV FW22 / fashionweek.ua

VIKTORANISIMOV FW22 / fashionweek.ua

VIKTORANISIMOV FW22 / fashionweek.ua

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