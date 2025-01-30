Морская эстетика, легкие ткани и корсеты: Jean Paul Gaultier презентовал кутюрную коллекцию весна-лето 2025

В Париже в рамках Недели высокой моды состоялся показ бренда Jean Paul Gaultier. Поскольку сам основатель бренда уже не принимает участие в создании коллекций, над каждой из них работают приглашенные модельеры.

В этот раз коллекцию от кутюр на сезон весна-лето 2025 создал для бренда бельгийский модельер Людовик де Сен-Сернен.

Каждый раз для дизайнеров поработать над коллекцией этой марки - настоящий вызов, ведь нужно приложить много внимания тканям, деталям, а также эстетике и истории бренда.

Коллекция Jean Paul Gaultier Haute Couture весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция получила название La Naufrage, что переводится как кораблекрушение. Вдохновением для нее послужил клип двух исполнителей Сила и Милен Фармер на песню Les Mots, где они плывут, а также головной убор в форме корабля, представленный на шоу Jean-Paul Gaultier в 1997 году. Новую версию этой шляпы можно было увидеть на подиуме и в этот раз.

Коллекция Jean Paul Gaultier Haute Couture весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Jean Paul Gaultier Haute Couture весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Именно поэтому многие наряды да и сами образы моделей имели морскую тематику и образы русалок. На подиуме можно было увидеть платья с асимметричными подолами, много вариаций корсетов, декор в виде жгутов, прозрачные наряды, которые являлись отсылок к рыбацким сетям, а также прозрачные и струящиеся ткани.

Коллекция Jean Paul Gaultier Haute Couture весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Jean Paul Gaultier Haute Couture весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Jean Paul Gaultier Haute Couture весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Jean Paul Gaultier Haute Couture весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Jean Paul Gaultier Haute Couture весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Jean Paul Gaultier Haute Couture весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Jean Paul Gaultier Haute Couture весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Jean Paul Gaultier Haute Couture весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Jean Paul Gaultier Haute Couture весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Jean Paul Gaultier Haute Couture весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Jean Paul Gaultier Haute Couture весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Jean Paul Gaultier Haute Couture весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Jean Paul Gaultier Haute Couture весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Jean Paul Gaultier Haute Couture весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Jean Paul Gaultier Haute Couture весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Jean Paul Gaultier Haute Couture весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Людовик де Сен-Сернен стал самым молодым дизайнером, приглашенным в ателье Jean Paul Gaultier. Возможно, этот показ станет последним в экспериментальном цикле приглашения дизайнеров.

Людовик де Сен-Сернен / Фото: Associated Press

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