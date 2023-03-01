Мотоциклетные куртки, костюмы и сумки-мешки: бренд Jil Sander презентовал коллекцию осень-зима 2023-2024

Jil Sander - это Модный дом, основанный в 1968 году в Гамбурге Жиль Сандер, известной своими минималистичным и "чистым" дизайном. Сейчас бренд возглавляют Люси и Люк Мейер, и в новой коллекции дизайнеры решили добавить немного мотоциклетной моды, поэтому на подиуме мы видим несколько вариантов кожаных курток и жилеток.

Также бренд предлагает разные варианты пальто оверсайз, тотал-луки, наряды с крупными принтами в виде ягод, высокие перчатки и жакеты с покатистыми плечами.

Особого внимания заслуживают сумки, поскольку они выполнены в нескольких дизайнах - плетеные, клатчи, шопперы и на длинном ремешке, также есть варианты сумок-мешков. Несмотря на минималистичный имидж бренда, Люси и Люк предлагают также в этой коллекции платье-парашюты большого кроя, платья, украшенные цветами, и туники.

Показ коллекции Jil Sander прет-а-порте осень-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Jil Sander прет-а-порте осень-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Jil Sander прет-а-порте осень-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Jil Sander прет-а-порте осень-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Jil Sander прет-а-порте осень-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Jil Sander прет-а-порте осень-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Jil Sander прет-а-порте осень-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Jil Sander прет-а-порте осень-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Jil Sander прет-а-порте осень-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Jil Sander прет-а-порте осень-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

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