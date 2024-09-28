Мрачно и креативно: бренд Yamamoto представил коллекцию весна-лето 2025

В Париже Неделя моды в самом разгаре и в ее рамках состоялся показ бренда Yamamoto.

На шоу публике презентовали коллекцию весна-лето 2025, которая выделилась своей креативностью.

В коллекции было много темных оттенков из-за чего она казалась мрачной, а единственным ярким цветом стал красный, в котором было выполнено несколько вещей. Наряды были эклектичными, с асимметричными юбками, кружевом и множеством складок ткани. Также в коллекции заметны разные техники и ткани: шелк, атлас, трикотаж, костюмные и кружево. На некоторых изделиях ткань выглядела так, как будто была разорванной.

Коллекция Yamamoto весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Yamamoto весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Yamamoto весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Yamamoto весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Yamamoto весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Yamamoto весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Yamamoto весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Yamamoto весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Yamamoto весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Yamamoto весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Yamamoto весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Yamamoto весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Yamamoto весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Yamamoto весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Yamamoto весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Yamamoto весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

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