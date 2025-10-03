На 98% экологичной и на 100% гуманная: бренд Stella McCartney представил коллекцию весна-лето 2026

Показ Stella McCartney весна-лето 2026 / © Associated Press

Британский дизайнер Стелла Маккартни презентовала в Париже на Неделе моды коллекцию, в которой вспомнила о своем происхождении — шоу прошло под названием Come Together, что является названием песни The Beatles.

«Речь идет об объединении всего человечества, всех созданий Матери-Земли — сейчас больше, чем когда-либо», — сказал дизайнер за кулисами.

Сама коллекция представляла собой историю разнообразных силуэтов и пропорций, а также являлась экологичной — дизайнер не использует натуральную кожу и мех. Но в этом сезоне она превзошла сама себя — коллекция была на 98% экологичной и на 100% не тестируемый на животных.

Стелла использовала много много текстур: бахрома, слоистость, растительные «перья», матовые и блестящие поверхности.

Также был заметен контраст между строгим кроем и мягкими, воздушными формами — сочетание мужских и женственных элементов. Например, двубортные костюмы с выраженными плечами рядом с легкими платьями.

Что касается цветовой палитры, то она использовала нейтральные и мягкие пастельные тона — кремовый, беж, светло-лиловый и нежные оттенки. Хотя также в коллекции было несколько интересных ярких вкраплений красного.

