Надела платье всего за 50 долларов: невеста сэкономила на своей свадьбе круглую сумму

Не все хотят и могут потратить на свадьбу большие суммы денег, поэтому ищут способы сэкономить на празднике, но все же его провести. Именно такой концепции придерживались жених и невеста из Северной Каролины (штат на юго-востоке США) и потратили всего 600 долларов на свою деревенскую свадьбу, которую планировали около двух недель.

Невеста по имени Шелби Фелпс и ее жених Гаррет, 26-летние речные гиды в городе Брайсон-Сити, решили проявили творческий подход к празднику.

Шелби купила свое нежное свадебное платье в бохо-стиле всего за 50 долларов. Девушка нашла наряд на сайте Poshmark, предоставляющем новую и подержанную одежду и разные товары для дома. Образ невеста решила дополнить цветами - букетом и венком, которые собрала сама.

Жених же пришел на свадьбу в повседневной одежде: кофте и флисовом жилете от Patagonia, купленным на распродаже за 80 долларов, и брюках Prana за 50 долларов.

Также Шелби и Гаррет практически ничего не потратили на видео и фотосъемку, поскольку попросили делать фото своих друзей и близких, торт также принесли их друзья - это был морковный пирог с глазурью из сливочного сыра.

Сама церемония была очень короткой и прошла на открытом воздухе. Затем молодожены всю ночь напролет веселились с гостями у костра.

В итоге молодожены сэкономили на празднике около 10 тысяч долларов, пишет издание New York Post.

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