Насыщенные цвета, прозрачные платья и много мини: Дом Gucci презентовал коллекцию осень-зима 2024-2025

Новый креативный директор марки Сабато Де Сарно презентовал наряды в классической для бренда манере, поэтому на подиуме можно заметить вещи в стиле 70-х годов, но уже модифицированные к современным трендам и вкусам. Поэтому классические лоферы теперь на трендовой платформе, а вот жакеты и пальто стали оверсайз.

В новом сезоне дизайнер предлагает ботфорты, много цвета марсала, но мало гламурной вышивки. В отличии от своего предшественника Алессандро Микеле, который наоборот использовал много декора на изделиях, Де Сарно в коллекции с подобным украшением представил только несколько вещей.

Также в коллекции есть несколько вариантов мини, полностью прозрачных нарядов в бельевом стиле и даже шуба из эко-меха. Классического бархатного брючного костюма Gucci в этой коллекции не было.

Показ коллекции осень-зима 2024 бренда Gucci / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024 бренда Gucci / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024 бренда Gucci / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024 бренда Gucci / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024 бренда Gucci / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024 бренда Gucci / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024 бренда Gucci / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024 бренда Gucci / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024 бренда Gucci / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024 бренда Gucci / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024 бренда Gucci / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024 бренда Gucci / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024 бренда Gucci / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024 бренда Gucci / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024 бренда Gucci / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024 бренда Gucci / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024 бренда Gucci / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024 бренда Gucci / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024 бренда Gucci / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024 бренда Gucci / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024 бренда Gucci / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024 бренда Gucci / Фото: Associated Press

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