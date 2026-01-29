ТСН в социальных сетях

Необычайная легкость и прозрачность тканей: бренд Chanel представил кутюрную коллекцию весна-лето 2026

Дизайнер Матье Блази презентовал в Париже на Неделе высокой моды свою дебютную кутюрную коллекцию на сезон весна-лето 2026.

Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Показ бренда Chanel Haute Couture весна-лето 2026 года

Показ бренда Chanel Haute Couture весна-лето 2026 года / © Associated Press

Шоу французского Модного дома очаровало гостей декорациями и фэнтезийностью, которую пытался передать дизайнер — сцена была оформлена как волшебный лес с огромными грибами и розовыми ивами — декорациями, которые создавали атмосферу мечты и фантазии. Шоу состоялось в Grand Palais — традиционной локации показов бренда.

Показ бренда Chanel Haute Couture весна-лето 2026 года / © Associated Press

Показ бренда Chanel Haute Couture весна-лето 2026 года / © Associated Press

Коллекция была наполнена роскошными деталями и легкими тканями. Вещи были выполнены из тонкого шелка, шифона, муслина и органзы, а также украшены изысканной вышивкой, камнями и бисером, а также аппликациями. Дизайнер показал сложные мотивы, напоминающие перья птиц, флору и элементы природы, но без реальных перьев — только метафорические отсылки через плетение, аппликации и фактуры.

Показ бренда Chanel Haute Couture весна-лето 2026 года / © Associated Press

Показ бренда Chanel Haute Couture весна-лето 2026 года / © Associated Press

Вещи стали более легкими, изящными и интересными. Коллекция выглядела современно, а детализация некоторых вещей вызывала восторг. Во многих вещах была заметна та самая эстетика грибов, которой Близи украсил подиум: плиссировка, вышивка в виде грибов и даже каблуки в некоторых моделях туфель были в виде грибов.

На подиуме дизайнер представил многочисленные монохромные ансамбли и многочисленные вариации платья-флэппер из 1920-х и очень женственные костюмы.

Показ бренда Chanel Haute Couture весна-лето 2026 года / © Associated Press

Показ бренда Chanel Haute Couture весна-лето 2026 года / © Associated Press

Показ бренда Chanel Haute Couture весна-лето 2026 года / © Associated Press

Показ бренда Chanel Haute Couture весна-лето 2026 года / © Associated Press

Показ бренда Chanel Haute Couture весна-лето 2026 года / © Associated Press

Показ бренда Chanel Haute Couture весна-лето 2026 года / © Associated Press

Показ бренда Chanel Haute Couture весна-лето 2026 года / © Associated Press

Показ бренда Chanel Haute Couture весна-лето 2026 года / © Associated Press

Показ бренда Chanel Haute Couture весна-лето 2026 года / © Associated Press

Показ бренда Chanel Haute Couture весна-лето 2026 года / © Associated Press

Показ бренда Chanel Haute Couture весна-лето 2026 года / © Associated Press

Показ бренда Chanel Haute Couture весна-лето 2026 года / © Associated Press

Показ бренда Chanel Haute Couture весна-лето 2026 года / © Associated Press

Показ бренда Chanel Haute Couture весна-лето 2026 года / © Associated Press

Показ бренда Chanel Haute Couture весна-лето 2026 года / © Associated Press

Показ бренда Chanel Haute Couture весна-лето 2026 года / © Associated Press

Показ бренда Chanel Haute Couture весна-лето 2026 года / © Associated Press

Показ бренда Chanel Haute Couture весна-лето 2026 года / © Associated Press

Показ бренда Chanel Haute Couture весна-лето 2026 года / © Associated Press

Показ бренда Chanel Haute Couture весна-лето 2026 года / © Associated Press

Показ бренда Chanel Haute Couture весна-лето 2026 года / © Associated Press

Показ бренда Chanel Haute Couture весна-лето 2026 года / © Associated Press

Показ бренда Chanel Haute Couture весна-лето 2026 года / © Associated Press

Показ бренда Chanel Haute Couture весна-лето 2026 года / © Associated Press

Показ бренда Chanel Haute Couture весна-лето 2026 года / © Associated Press

Показ бренда Chanel Haute Couture весна-лето 2026 года / © Associated Press

Показ бренда Chanel Haute Couture весна-лето 2026 года / © Associated Press

Показ бренда Chanel Haute Couture весна-лето 2026 года / © Associated Press

Показ бренда Chanel Haute Couture весна-лето 2026 года / © Associated Press

Показ бренда Chanel Haute Couture весна-лето 2026 года / © Associated Press

Показ бренда Chanel Haute Couture весна-лето 2026 года / © Associated Press

Показ бренда Chanel Haute Couture весна-лето 2026 года / © Associated Press

Матье Блази вышел на поклон по завершению дефиле / © Associated Press

Матье Блази вышел на поклон по завершению дефиле / © Associated Press

