Необычайная легкость и прозрачность тканей: бренд Chanel представил кутюрную коллекцию весна-лето 2026
Дизайнер Матье Блази презентовал в Париже на Неделе высокой моды свою дебютную кутюрную коллекцию на сезон весна-лето 2026.
Шоу французского Модного дома очаровало гостей декорациями и фэнтезийностью, которую пытался передать дизайнер — сцена была оформлена как волшебный лес с огромными грибами и розовыми ивами — декорациями, которые создавали атмосферу мечты и фантазии. Шоу состоялось в Grand Palais — традиционной локации показов бренда.
Коллекция была наполнена роскошными деталями и легкими тканями. Вещи были выполнены из тонкого шелка, шифона, муслина и органзы, а также украшены изысканной вышивкой, камнями и бисером, а также аппликациями. Дизайнер показал сложные мотивы, напоминающие перья птиц, флору и элементы природы, но без реальных перьев — только метафорические отсылки через плетение, аппликации и фактуры.
Вещи стали более легкими, изящными и интересными. Коллекция выглядела современно, а детализация некоторых вещей вызывала восторг. Во многих вещах была заметна та самая эстетика грибов, которой Близи украсил подиум: плиссировка, вышивка в виде грибов и даже каблуки в некоторых моделях туфель были в виде грибов.
На подиуме дизайнер представил многочисленные монохромные ансамбли и многочисленные вариации платья-флэппер из 1920-х и очень женственные костюмы.