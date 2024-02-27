Необычные воротники, много черного цвета и кожи: Versace презентовал коллекцию осень-зима 2024-2025

В коллекции осень-зима 2024-2025 Донателла Версаче сделал основным цветом черный. В нем мы видим на подиуме платья, юбки, жакеты, блузы и куртки. Коллекция также включает много вкраплений красного цвета, которые в сочетании с черным делают отсылку к гранжу и панку.

Также в коллекции присутствуют изделия из кожи, такие как классические куртки-авиаторы с меховым воротником, и брюки с потертостями. Во многих изделиях присутствует белый воротник необычной формы, напоминающий ласточкино крыло. Этот воротник был заимствован из показа Atelier Versace 1993 года, проходившего в Париже. Еще одним интересным элементом коллекции стала драпировка на бедрах некоторых платьев.

Показ коллекции осень-зима 2024 бренда Versace / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024 бренда Versace / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024 бренда Versace / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024 бренда Versace / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024 бренда Versace / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024 бренда Versace / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024 бренда Versace / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024 бренда Versace / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024 бренда Versace / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024 бренда Versace / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024 бренда Versace / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024 бренда Versace / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024 бренда Versace / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024 бренда Versace / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024 бренда Versace / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024 бренда Versace / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024 бренда Versace / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024 бренда Versace / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024 бренда Versace / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024 бренда Versace / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024 бренда Versace / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024 бренда Versace / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024 бренда Versace / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024 бренда Versace / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024 бренда Versace / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024 бренда Versace / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024 бренда Versace / Фото: Associated Press

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