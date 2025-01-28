Нежно, ярко и романтично: Дом Chanel презентовал кутюрную коллекцию весна-лето 2025

В конце 2024 года Дом Chanel объявил, что 40-летний модельер Матье Блази назначен на посаду их нового креативного директора. Однако свою первую коллекцию он представит миру только в октябре 2025 года.

Тем временем в Паже стартовала Неделя высокой моды, на которой в Гран-Пале Дом показал коллекцию от кутюр на весну-лето 2025, над которой работали несколько дизайнеров бренда. Традиционно на подиуме можно біло увидеть изделия из твида, легкие полупрозрачные ткани и пастельные оттенки. Также в коллекции присутствовало много декора из перьев, сложная вышивка бисером и пайеток, а также банты.

Удивило то, что в отличии от черно-белых тонов Chanel предлагает на сезон весна-лето и яркие оттенки: малиновые, голубые, синие, желтые, зеленые и красные. Что касается фасонов, то дизайнеры предлагают много вариантов мини-юбкой, жакетов, а также возвращают в моду асимметричные юбки.

Показ Chanel коллекции весна-лето 2025 Haute Couture / Фото: Associated Press

Показ Chanel коллекции весна-лето 2025 Haute Couture / Фото: Associated Press

Показ Chanel коллекции весна-лето 2025 Haute Couture / Фото: Associated Press

Показ Chanel коллекции весна-лето 2025 Haute Couture / Фото: Associated Press

Показ Chanel коллекции весна-лето 2025 Haute Couture / Фото: Associated Press

Показ Chanel коллекции весна-лето 2025 Haute Couture / Фото: Associated Press

Показ Chanel коллекции весна-лето 2025 Haute Couture / Фото: Associated Press

Показ Chanel коллекции весна-лето 2025 Haute Couture / Фото: Associated Press

Показ Chanel коллекции весна-лето 2025 Haute Couture / Фото: Associated Press

Показ Chanel коллекции весна-лето 2025 Haute Couture / Фото: Associated Press

Показ Chanel коллекции весна-лето 2025 Haute Couture / Фото: Associated Press

Показ Chanel коллекции весна-лето 2025 Haute Couture / Фото: Associated Press

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