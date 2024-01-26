Нежность, легкость и романтизм: Модный дом Chanel представил кутюрную коллекцию весна-лето 2024

Коллекция была очень воздушной и девичьей.

В Париже в рамках Недели высокой моды состоялся показ кутюрной коллекции весна-лето 2024 французского Модного дома Chanel. В этот раз на подиуме креативный директор бренда Виржини Виар презентовала очень легкую и романтичную коллекцию нарядов вдохновленную балетом.

На подиуме традиционно был классический твид, который присутствует в каждой коллекции бренда, но также практически каждый наряд включал фатин, что было прямой отсылкой к балетной пачке. Цвета были подобраны соответствующие: белые, нежно-розовые, пастельные, темных оттенков было очень мало. Также присутствовали цветочные мотивы, вышивка. В обуви дизайнер отдала предпочтение босоножкам peep-toe в ретростиле.

Подиум был круглым и сверху украшен огромной пуговицей с монограммой бренда. Открывала показ новая муза бренда - 29-летняя актриса Маргарет Куэлли.

Показ коллекции Haute Couture Модного дома Chanel / Фото: Associated Press

Показ коллекции Haute Couture Модного дома Chanel / Фото: Associated Press

Показ коллекции Haute Couture Модного дома Chanel / Фото: Associated Press

Показ коллекции Haute Couture Модного дома Chanel / Фото: Associated Press

Показ коллекции Haute Couture Модного дома Chanel / Фото: Associated Press

Показ коллекции Haute Couture Модного дома Chanel / Фото: Associated Press

Показ коллекции Haute Couture Модного дома Chanel / Фото: Associated Press

Показ коллекции Haute Couture Модного дома Chanel / Фото: Associated Press

Показ коллекции Haute Couture Модного дома Chanel / Фото: Associated Press

Показ коллекции Haute Couture Модного дома Chanel / Фото: Associated Press

Показ коллекции Haute Couture Модного дома Chanel / Фото: Associated Press

Показ коллекции Haute Couture Модного дома Chanel / Фото: Associated Press

Показ коллекции Haute Couture Модного дома Chanel / Фото: Associated Press

Показ коллекции Haute Couture Модного дома Chanel / Фото: Associated Press

Показ коллекции Haute Couture Модного дома Chanel / Фото: Associated Press

Показ коллекции Haute Couture Модного дома Chanel / Фото: Associated Press

Показ коллекции Haute Couture Модного дома Chanel / Фото: Associated Press

Показ коллекции Haute Couture Модного дома Chanel / Фото: Associated Press

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