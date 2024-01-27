Нежные цвета и много утонченного декора: Модный дом Armani Privé презентовал коллекцию весна-лето 2024

В рамках Недели высокой моды, которая прошла в Париже, Модный дом Armani Privé презентовал свою кутюрную коллекцию весна-лето 2024. Дизайнер 89-летний Джорджио Армани в этом сезоне назвал коллекцию Haute Couture en Jeu - французский оборот речи, который может иметь двойное значение: "Ввести в игру моду" или "От кутюр - это весело".

Коллекция была нежной и одновременно роскошной, поскольку Армани использовал много красивых оттенков и декора в виде вышивки бисером, пайетками и кристаллами. Силуэты нарядов варьировались от приталенных до объемных с пышными юбками. Также некоторые наряды были полупрозрачными, модельер использовал кружево и плиссировку. На подиуме были представлены как вечерние платья, так и наряды с брюками и жакетами.

Показ коллекции Haute Couture Модного дома Armani Privé / Фото: Associated Press

Показ коллекции Haute Couture Модного дома Armani Privé / Фото: Associated Press

Показ коллекции Haute Couture Модного дома Armani Privé / Фото: Associated Press

Показ коллекции Haute Couture Модного дома Armani Privé / Фото: Associated Press

Показ коллекции Haute Couture Модного дома Armani Privé / Фото: Associated Press

Показ коллекции Haute Couture Модного дома Armani Privé / Фото: Associated Press

Показ коллекции Haute Couture Модного дома Armani Privé / Фото: Associated Press

Показ коллекции Haute Couture Модного дома Armani Privé / Фото: Associated Press

Показ коллекции Haute Couture Модного дома Armani Privé / Фото: Associated Press

Показ коллекции Haute Couture Модного дома Armani Privé / Фото: Associated Press

Показ коллекции Haute Couture Модного дома Armani Privé / Фото: Associated Press

Показ коллекции Haute Couture Модного дома Armani Privé / Фото: Associated Press

Показ коллекции Haute Couture Модного дома Armani Privé / Фото: Associated Press

Показ коллекции Haute Couture Модного дома Armani Privé / Фото: Associated Press

Показ коллекции Haute Couture Модного дома Armani Privé / Фото: Associated Press

Показ коллекции Haute Couture Модного дома Armani Privé / Фото: Associated Press

Показ коллекции Haute Couture Модного дома Armani Privé / Фото: Associated Press

Показ коллекции Haute Couture Модного дома Armani Privé / Фото: Associated Press

Показ коллекции Haute Couture Модного дома Armani Privé / Фото: Associated Press

Показ коллекции Haute Couture Модного дома Armani Privé / Фото: Associated Press

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