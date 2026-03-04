Нежные дизайны, цветочный декор и фактуры: Дом Dior представил коллекцию осень-зима 2026-2027

Показ бренда Dior осень-зима 2026-2027 осень-зима 2026-2027 / © Associated Press

Креативный директор бренда Джонатан Андерсон снова удачно сделал ставку на эмоцию. Его роскошное шоу проходило в Саду Тюильри, где подиум построили над прудом с водяными лилиями и выкрасили в тот же оттенок, что и культовые кресла Fermob Luxumbourg, которые украшают парижские сады по всему городу.

Показ бренда Dior осень-зима 2026-2027 осень-зима 2026-2027 / © Associated Press

Шоу прошло без чрезмерного драматизма, но с большим уважением к Дому и его наследию. Это был легкий, светлый и утонченный показ главной темой которого стала женственность.

Показ бренда Dior осень-зима 2026-2027 осень-зима 2026-2027 / © Associated Press

Дизайнер представил мягкие силуэты, многослойные юбки, полупрозрачные ткани, деликатное кружево. Знаковый жакет Bar получил новое звучание — более расслабленное, современное, но узнаваемое с первого взгляда, а также в некоторых случаях украшенное кружевом.

Также в коллекции много фактуры: твид, шелк, вышивка, цветочные элементы, но цвета — сдержанные, благородные, с акцентом на природные оттенки.

Показ бренда Dior осень-зима 2026-2027 осень-зима 2026-2027 / © Associated Press

Андерсон часто черпает вдохновение из литературы, и в заметках к показу он упомянул два произведения, события которых разворачиваются в Городе света: «À une passante» — оду фланера прекрасной незнакомке из поэтического сборника Шарля Бодлера 1857 года Les Fleurs du Mal («Цветы зла»), а также новаторский квир-роман 1928 года Радклифф Холл The Well of Loneliness («Колодец одиночества»).

Показ бренда Dior осень-зима 2026-2027 осень-зима 2026-2027 / © Associated Press

Также основным акцентом коллекции стали водяные лилии, ведь появлялись в виде брошей, сережек, принтов и украшали обувь.

Показ бренда Dior осень-зима 2026-2027 осень-зима 2026-2027 / © Associated Press

