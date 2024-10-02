Нежные оттенки, культовый твид и платформы: Дом Chanel презентовал коллекцию весна-лето 2025

Шоу прет-а-порте состоялось в рамках Недели моды в Париже.
После ухода из Модного дома Chanel модельера Виржини Виар компания так и не обзавелась новым креативным директором. Над новой коллекцией весна-лето 2025 в этот раз работала целая креативная студия бренда, включающая несколько дизайнеров.
Коллекция получилась в хорошо узнаваемой стилистике этого бренда, и на подиуме можно было увидеть нежные пастельные оттенки, легкие полупрозрачные ткани, много твида, блеска и бантов. Также важное место в коллекции заняли изделия из перьев и вязаные вещи, которые были сделаны вручную. Заметно, что дизайнеры хотели сделать вещи Chanel более современными, ведь на подиуме можно увидеть платформы, джинсы, брючные костюмы и легкие шелковые юбки.
Не обошел стороной бренд и культовые аксессуары. Конечно же, на подиуме можно было увидеть много вариаций самых желанных сумок Chanel.
Показ проходил в Grand Palais.
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