Нежные ткани и свободные фасоны: бренд Vivienne Westwood представил коллекцию весна-лето 2025

Андреас Кронталер презентовал новую коллекцию для бренда Vivienne Westwood, основанного его покойной супругой. В коллекции весна-лето он использовать модные коды, заложенные Вествуд, и представил много вариантов нарядов с фирменными драпировками.

Однако корсетов, которыми славится бренд, в этом году на подиуме не было. Их Андреас заменил классическими рубашками, блейзерами, легкими платьями, нарядными с V-образным декольте, которые подчеркивали ключицы. Большая часть топов и платьев была сделана из прозрачных легких тканей. Коллекция была наполнена женственностью, нежностью и свободными фасонами.

Дизайнер также немного поэкспериментировал с текстурами, поскольку в некоторых вещах были использованы кружево, трикотаж, шелк и ткани с блестками.

Коллекция Vivienne Westwood весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Vivienne Westwood весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Vivienne Westwood весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Vivienne Westwood весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Vivienne Westwood весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Vivienne Westwood весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Vivienne Westwood весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Vivienne Westwood весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Vivienne Westwood весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Vivienne Westwood весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Vivienne Westwood весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Vivienne Westwood весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Vivienne Westwood весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Vivienne Westwood весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Vivienne Westwood весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Vivienne Westwood весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Vivienne Westwood весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

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