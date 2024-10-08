Нежные ткани и свободные фасоны: бренд Vivienne Westwood представил коллекцию весна-лето 2025

Шоу состоялось в рамках Недели моды в Париже.
Андреас Кронталер презентовал новую коллекцию для бренда Vivienne Westwood, основанного его покойной супругой. В коллекции весна-лето он использовать модные коды, заложенные Вествуд, и представил много вариантов нарядов с фирменными драпировками.
Однако корсетов, которыми славится бренд, в этом году на подиуме не было. Их Андреас заменил классическими рубашками, блейзерами, легкими платьями, нарядными с V-образным декольте, которые подчеркивали ключицы. Большая часть топов и платьев была сделана из прозрачных легких тканей. Коллекция была наполнена женственностью, нежностью и свободными фасонами.
Дизайнер также немного поэкспериментировал с текстурами, поскольку в некоторых вещах были использованы кружево, трикотаж, шелк и ткани с блестками.
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