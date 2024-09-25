Носибельная и элегантная: бренд Ferrari презентовал коллекцию весна-лето 2025

Роскошное шоу, на котором публике представили истинную итальянскую роскошь, прошло в Милане в рамках Недели моды.

Креативный директор Ferrari Рокко Ианноне создал коллекцию, которая только своим видом наталкивает на желание сесть в роскошный спортивный автомобиль. В сезоне весна-лето 2025 он предложил много вариантов нарядов роскошного терракотового цвета, из дорогой высококлассной кожи и легкие платья-комбинации трендового винного цвета.

Также Ferrari не упустили возможность использовать тренд на бахрому, ее можно увидеть в обуви новой коллекции. Автомобильная эстетика была не очень выраженной, хотя заметна в аксессуарах: перчатках, очках, обуви.

Коллекция Ferrari весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Ferrari весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Ferrari весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Ferrari весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Ferrari весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Ferrari весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Ferrari весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Ferrari весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Ferrari весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Ferrari весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Ferrari весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Ferrari весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Ferrari весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Ferrari весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Ferrari весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

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