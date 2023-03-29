Новый тренд - сапоги-мультяшки: нью-йоркский бренд выпустил обувь в виде телепузиков за 2,5 тысячи долларов

Бренд решил отдать дань уважения легенде поп-культуры - шоу "Телепузики" - и запустил с ними коллаборацию.

Мир моды не перестает удивлять и шокировать, ведь только все забыли об огромных мультяшных красных ботинках за 350 долларов от бренда из Нью-Йорка MSCHF, как появились сапоги с телепузиками.

Неоново-зеленые сапоги до колен, напоминающие Дипси, героиню детского телешоу "Телепузики", которое выходило на экраны с 1997 по 2001 год, выпустил нью-йоркский дизайнер Кристиан Коуэн, известный своими знаменитыми клиентами, включая Леди Гагу, Наоми Кэмпбелл и Бейонсе.

Он опубликовал фотографию сапог на своей странице в Instagram с текстом: "Подпись не требуется". Стоимость этой пары обуви - 2500 долларов.

Помимо странной обуви дизайнер выпустил куртки, худи, футболки и брюки с телепузиками. Стоимость вещей варьируется от почти 400 долларов до 600 долларов.

"Мы рады представить christian cowan x teletubbies, эксклюзивную капсульную коллекцию классических стилей с трафаретными принтами самих персонажей модной кампании, вдохновленной 90-ми годами", - говорится на сайте бренда.

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