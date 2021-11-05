Объем, клоны и спецэффекты: коллекция Balenciaga прет-а-порте сезона весна 2022

Креативный директор Balenciaga Демна Гвасалия решил, что мало нам за эти годы цифровых технологий, нужно больше.
Чтобы добавить нашей карантинной виртуальной реальности еще больше технологий, дизайнер привлек к сотрудничеству режиссера Квентина Деронзье, который создал для показа армию цифровых клонов любимой модели Гвасалии - художницы Элайзы Дуглас. Именно она продемонстрировала на себе всю коллекцию.
Что же касается коллекции, то в ней дизайнер отдал дань коллаборации с Gucci и представил культовые принты и формы аксессуаров знаменитого итальянского бренда с логотипом или пряжкой "BB". На одной из сумок было даже написано This Is Not a Gucci Bag.
Цвет и принты
Черный цвет по-прежнему играет в коллекции ведущую роль. Но присутствуют и красные наряды, синий деним и песочные тона. Есть даже одно платье яркого лимонно-желтого цвета.
Неожиданно много принтов, среди которых преобладает цветочный.
Фактуры и ткани
Шерсть, шелк, кожа, плащевка и деним сочетаются с трикотажем, бархатом и синтетическими материалами.
Фасоны и силуэты
Силуэты вполне традиционны для бренда: подчеркнутая и гипертрофированная линия плеча, пальто и жакеты оверсайз. Много асимметрично застегнутых пальто и блейзеров.
Аксессуары и детали
Как мы уже говорили, многие аксессуары повторяют принт и форму культовых моделей бренда Gucci. Но есть и оригинальные узнаваемые темы именно Balenciaga - это хозяйственные сумки в ретростиле, пакеты, обувь с заостренным носком и кроссовки с имитацией пальцев.
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