Объем, клоны и спецэффекты: коллекция Balenciaga прет-а-порте сезона весна 2022

Креативный директор Balenciaga Демна Гвасалия решил, что мало нам за эти годы цифровых технологий, нужно больше.

Чтобы добавить нашей карантинной виртуальной реальности еще больше технологий, дизайнер привлек к сотрудничеству режиссера Квентина Деронзье, который создал для показа армию цифровых клонов любимой модели Гвасалии - художницы Элайзы Дуглас. Именно она продемонстрировала на себе всю коллекцию.

Коллекция Balenciaga прет-а-порте сезона весна 2022 / East News

Что же касается коллекции, то в ней дизайнер отдал дань коллаборации с Gucci и представил культовые принты и формы аксессуаров знаменитого итальянского бренда с логотипом или пряжкой "BB". На одной из сумок было даже написано This Is Not a Gucci Bag.

Цвет и принты

Коллекция Balenciaga прет-а-порте сезона весна 2022 / East News

Черный цвет по-прежнему играет в коллекции ведущую роль. Но присутствуют и красные наряды, синий деним и песочные тона. Есть даже одно платье яркого лимонно-желтого цвета.

Неожиданно много принтов, среди которых преобладает цветочный.

Фактуры и ткани

Коллекция Balenciaga прет-а-порте сезона весна 2022 / East News

Шерсть, шелк, кожа, плащевка и деним сочетаются с трикотажем, бархатом и синтетическими материалами.

Фасоны и силуэты

Коллекция Balenciaga прет-а-порте сезона весна 2022 / East News

Силуэты вполне традиционны для бренда: подчеркнутая и гипертрофированная линия плеча, пальто и жакеты оверсайз. Много асимметрично застегнутых пальто и блейзеров.

Аксессуары и детали

Коллекция Balenciaga прет-а-порте сезона весна 2022 / East News

Как мы уже говорили, многие аксессуары повторяют принт и форму культовых моделей бренда Gucci. Но есть и оригинальные узнаваемые темы именно Balenciaga - это хозяйственные сумки в ретростиле, пакеты, обувь с заостренным носком и кроссовки с имитацией пальцев.

Читайте также:

Спортивные штаны с трусами за 1190 долларов - это расизм: бренд Balenciaga снова в центре скандала

Бренд Balenciaga выпустил копию клетчатой хозяйственной сумки за 2 тысячи долларов

Какие красавчики: Джаред Лето и Маколей Калкин приняли участие в показе Gucci



Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку