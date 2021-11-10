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Оборки и клетка в коллекция Phillip Lim прет-а-порте сезона весна-лето 2022

Коллекция Phillip Lim прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Phillip Lim прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Phillip Lim прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Phillip Lim прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Phillip Lim прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Phillip Lim прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Phillip Lim прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Phillip Lim прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Phillip Lim прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Phillip Lim прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Phillip Lim прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Phillip Lim прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Phillip Lim прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Phillip Lim прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Phillip Lim прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Phillip Lim прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Phillip Lim прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Phillip Lim прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Phillip Lim прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Phillip Lim прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Phillip Lim прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Phillip Lim прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Phillip Lim прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Phillip Lim прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Phillip Lim прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Phillip Lim прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Phillip Lim прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Phillip Lim прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Phillip Lim прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Phillip Lim прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Phillip Lim прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News

Коллекция была представлена в виде лукбука.

Коллекция Phillip Lim прет-а-порте сезона весна-лето 2022 производит очень приятное впечатление. Каждый образ максимально продуман и отличается элегантность и в то же время оригинальностью конструктивного решения. 

Цвет и принты

Коллекция Phillip Lim прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Phillip Lim прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / East News

Много образов в черном цвете и в черно-белой гамме. Также довольно многочисленная линия в бежево-песочных тонах. Но есть и очень яркие наряды: зеленые, горчичные, розовые и ярко-оранжевые.

Коллекция Phillip Lim прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Phillip Lim прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / East News

Ведущий принт - клетка.

Фактуры и ткани

Коллекция Phillip Lim прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Phillip Lim прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / East News

Преобладают натуральные ткани, есть трикотаж довольно плотной вязки, очень неожиданно использовано букле яркого оттенка.

Фасоны и силуэты

Коллекция Phillip Lim прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Phillip Lim прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / East News

Большинство моделей свободного очень интересного кроя, есть вещи оверсайз, много асимметричных деталей. 

Коллекция Phillip Lim прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Phillip Lim прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / East News

Очень женственно смотрятся вещи с оборками. 

Коллекция Phillip Lim прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Phillip Lim прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / East News

Стоит обратить внимание на широки длинные брюки, которых в коллекции представлено немало.

Обувь и аксессуары

Коллекция Phillip Lim прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Phillip Lim прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / East News

Очень интересные сумки, особенно из плетеной кожи. 

Коллекция Phillip Lim прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / © East News
Коллекция Phillip Lim прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / East News

Довольно разнообразна обувь: стоит обратить внимание на изящные сандалии на тонких ремешках, балетки без задника на завязках и грубоватые шлепанцы на толстой подошве. 

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