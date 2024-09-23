Очень много денима: бренд Diesel презентовал коллекцию весна-лето 2025 в Милане

В первую очередь итальянская компания Diesel ассоциируется с денимом, и во время показа коллекции весна-лето 2025, который состоялся в Милане, креативный дизайнер бренда - бельгиец Гленн Мартенс - решил особенно на этом акцентировать внимание. Модели дефилировали по подиуму, который был полностью усыпан обрезками ткани с предприятий бренда. Таким довольно шокирующим образом он хотел показать, что компания стала более направлена на устойчивое производство и использует переработанные материалы. После шоу обрезки собрали для повторного использования.

Что касается самой коллекции, то на подиуме поклонникам бренда представили варианты шорт с бахромой, мини-платья, наряды с дырками и потертостями. Также из денима Мартенс предлагает брючные костюмы как для мужчин, так и для женщин. Но не только деним был на сцене, ведь дизайнер мастерски миксовал его с другими материалами: мини-юбками из легких тканей, клетчатыми жакетами с бахромой и яркими гетрами.

Коллекция Diesel весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Diesel весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Diesel весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Diesel весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Diesel весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Diesel весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Diesel весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Diesel весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Diesel весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Diesel весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Diesel весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Diesel весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Diesel весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Diesel весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

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