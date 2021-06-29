Очень яркая коллекция Kenzo сезона осень-зима 2021-2022

Коллекция знаменитого бренда Kenzo получилась очень молодежной и даже показана была динамично.

Коллекция Kenzo прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 выполнена португальским дизайнером Фелипе Оливейра Баптиста в спортивном стиле. Все вещи в ней унисекс и оверсайз.

Цвет

Коллекция Kenzo прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 / East News

Эта коллекция впечатляет яркостью красок и смелостью цветовых сочетаний.

Коллекция Kenzo прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 / East News

Принтов много, и каждый из них заслуживает внимания. Полосатый принт особенно хорош в ярком варианте. Также очень эффектно смотрятся крупные цветы и орнамент из мелких цветов. Не менее выразительны и графические принты. Присутствует также клетка.

Фактуры и ткани

Коллекция Kenzo прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 / East News

Шерсть, шелк, плащевка, трикотаж и хлопок составляют основу коллекции. Очень много дутых стеганых курток и даже юбок.

Фасоны и силуэты

Коллекция Kenzo прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 / East News

Коллекция в целом сшита в спортивном стиле, и, как мы уже сказали, большинство вещей в ней унисекс и оверсайз.

Коллекция Kenzo прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 / East News

Спортивные куртки, брюки, худи и толстовки сочетаются с юбками и трикотажными комбинезонами, напоминающими гимнастические, и спортивной обувью. Обратите внимание на капюшоны с дутым валиком - они выглядят очень необычно.

Аксессуары и детали

Коллекция Kenzo прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 / East News

Сапоги, напоминающие по форме лыжные ботинки, обещают стать хитом будущего сезона.

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