Очень яркая коллекция Kenzo сезона осень-зима 2021-2022

Коллекция знаменитого бренда Kenzo получилась очень молодежной и даже показана была динамично.
Коллекция Kenzo прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 выполнена португальским дизайнером Фелипе Оливейра Баптиста в спортивном стиле. Все вещи в ней унисекс и оверсайз.
Цвет
Эта коллекция впечатляет яркостью красок и смелостью цветовых сочетаний.
Принтов много, и каждый из них заслуживает внимания. Полосатый принт особенно хорош в ярком варианте. Также очень эффектно смотрятся крупные цветы и орнамент из мелких цветов. Не менее выразительны и графические принты. Присутствует также клетка.
Фактуры и ткани
Шерсть, шелк, плащевка, трикотаж и хлопок составляют основу коллекции. Очень много дутых стеганых курток и даже юбок.
Фасоны и силуэты
Коллекция в целом сшита в спортивном стиле, и, как мы уже сказали, большинство вещей в ней унисекс и оверсайз.
Спортивные куртки, брюки, худи и толстовки сочетаются с юбками и трикотажными комбинезонами, напоминающими гимнастические, и спортивной обувью. Обратите внимание на капюшоны с дутым валиком - они выглядят очень необычно.
Аксессуары и детали
Сапоги, напоминающие по форме лыжные ботинки, обещают стать хитом будущего сезона.
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