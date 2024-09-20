Очки-панамки, яркие колготки и БДСМ-эстетика: Prada представил коллекцию весна-лето 2025

Коллекция, которую Раф Симонс и Миучча Прада презентовали, была очень необычной и даже немного сумасшедшей.

В Милане в рамках Недели моды состоялся показ коллекции весна-лето 2025 бренда Prada. На подиуме модельеры представили яркие цвета, а фасоны многих нарядов напоминали одновременно героев супергеройский фильмов и космических саг, поскольку нам представили очки напоминающие глаза насекомых, очки-шляпы с круглыми отверстиями, юбки с отверстиями, множество бомберов и даже некоторые изделия с БДСМ намеком.

Как и многие другие марки, Prada предлагает в новом сезоне шорты-трусы, боди и прямые плащи. Яркости коллекции также добавили колготки разных оттенков.

Каждая пара обуви отличалась, и почти все они, казалось, были возрождением популярных моделей из прошлых коллекций бренда.

Показ бренда Prada весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Показ бренда Prada весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Показ бренда Prada весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Показ бренда Prada весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Показ бренда Prada весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Показ бренда Prada весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Показ бренда Prada весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Показ бренда Prada весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Показ бренда Prada весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Показ бренда Prada весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Показ бренда Prada весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Показ бренда Prada весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Показ бренда Prada весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

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