Офискор, насыщенные цвета и необычные детали: Bottega Veneta представил коллекцию весна-лето 2025

Новую коллекцию бренда можно окрестить деловой, повседневной и немного игривой.

Креативный директор Bottega Veneta - модельер Матье Блази - точно знает, как создать стильную и носибельную коллекцию, вещи из которой будут желанными для многих. В сезоне весна-лето 2025 он предлагает много вариантов оверсайз-нарядов в стиле офискор, а также бахрому, большие сумки, клетчатые фланелевые рубашки-жакеты и длинные пиджаки-пальто.

Также интересной деталью стали броши в виде лягушек. Эта вещь показывала небольшую игривость и детскую наивность, что также читалось в ярких подкладках некоторых вещей, украшениях, пряжках ремней и разной длине штанин.

В коллекции этого бренда присутствовал и самый трендовый цвет года - марсала. В нем были выполнены сумки, юбки и костюмы.

Коллекция Bottega Veneta весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Bottega Veneta весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Bottega Veneta весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Bottega Veneta весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Bottega Veneta весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Bottega Veneta весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Bottega Veneta весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Bottega Veneta весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Bottega Veneta весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Bottega Veneta весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Bottega Veneta весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Bottega Veneta весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Bottega Veneta весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Bottega Veneta весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Bottega Veneta весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Bottega Veneta весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Читайте также: